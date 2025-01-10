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Мир Необъявленная война между Ираном и Израилем Война в Сирии

"Обстреливали пустыню": иранский генерал обвинил РФ во лжи и отсутствии помощи Асаду

Владимир Путин и Башар Асад и Владимр Путин
Фото: Из открытых источников | Владимир Путин и Башар Асад (иллюстративное фото)

По словам высокопоставленного генерала Ирана Бехруза Эсбати, Россия не помогла остановить сирийских повстанцев, когда они начали захватывать города, хотя делала вид, что помогает.

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Президент РФ Владимир Путин и российские военные обманули Иран и правителя Сирии Башара Асада, в частности Россия отключила радары, что позволило Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии. Об этом заявил высокопоставленный иранский генерал Бехруз Эсбати, пишет Business Insider

По его словам, в конце ноября 2024 года тысячи боевиков повстанческих сил, которые контролировали провинцию Идлиб, начали наступление на правительственные войска и заняли второй по величине город Сирии Алеппо.

Российские военные тогда сообщили иранским, что бомбардируют штаб-квартиру группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая возглавляла наступление, хотя на самом деле российские самолеты "бомбили пустыню", утверждает Эсбати.

Уже через 10 дней оппозиционные силы дошли до Дамаска и свергли режим Асада.

Журналисты подчеркнули, что заявления этого иранского генерала противоречат официальной позиции Тегерана.

Кроме того, заявил Эсбати, Россия "отключила радары" в момент бомбардировки, что позволило Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии.

"Я не считаю потерю Сирии чем-то, чем стоит гордиться", — подчеркнул Эсбати.

Авторы материала пояснили, что Эсбати является одним из самых высокопоставленных командиров, а в Сирии он руководил операциями иранских сил, тесно сотрудничая с местными министрами и военными, а также с российскими генералами.

Эксперт по Сирии Мехди Рахмати назвал выступление Эсбати значимым, поскольку оно показало, что некоторые высокопоставленные чиновники готовы отступать от пропагандистской риторики и предоставлять общественности более правдивую информацию.

"Все обсуждают эту речь и спрашивают, почему генерал сказал эти вещи, особенно в публичном выступлении. Он очень четко сказал, что произошло с Ираном и в каком положении он сейчас находится. В определенном смысле это может быть предупреждением для тех, кто проводит внутреннюю политику", — отметил аналитик.

Напомним, Израиль уничтожил ракетный арсенал Сирии и взорвал эскадрильи Су-22 и Су-24.

Фокус также писал о том, что Израиль полностью уничтожил военно-морской флот Сирии.