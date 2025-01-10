"Обстрілювали пустелю": іранський генерал звинуватив РФ у брехніі та відсутності допомоги Асаду

За словами високопоставленого генерала Ірану Бехруза Есбаті, Росія не допомогла зупинити сирійських повстанців, коли вони почали захоплювати міста, хоча удавала, що допомагає.

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Президент РФ Володимир Путін і російські військові обманули Іран та правителя Сирії Башара Асада, зокрема Росія відключила радари, що дозволило Ізраїлю завдавати ударів по іранських цілях у Сирії. Про це заявив високопоставлений іранський генерал Бехруз Есбаті, пише Business Insider

За його словами, наприкінці листопада 2024 року тисячі бойовиків повстанських сил, які контролювали провінцію Ідліб, розпочали наступ на урядові війська та зайняли друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Російські військові тоді повідомили іранським, що бомбардують штаб-квартиру угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке очолювало наступ, хоча насправді російські літаки "бомбили пустелю", стверджує Есбаті.

Уже через 10 днів опозиційні сили дійшли до Дамаска і скинули режим Асада.

Журналісти підкреслили, що заяви цього іранського генерала суперечать офіційній позиції Тегерану.

Крім того, заявив Есбаті, Росія "відключила радари" у момент бомбардування, що дозволило Ізраїлю завдавати ударів по іранських цілях у Сирії.

"Я не вважаю втрату Сирії чимось, чим варто пишатися", — наголосив Есбаті.

Автори матеріали пояснили, що Есбаті є одним із найбільш високопоставлених командирів, а в Сирії він керував операціями іранських сил, тісно співпрацюючи з місцевими міністрами та військовими, а також із російськими генералами.

Експерт із Сирії Мехді Рахматі назвав виступ Есбаті значущим, оскільки він показав, що деякі високопосадовці готові відступати від пропагандистської риторики та надавати громадськості більш правдиву інформацію.

"Всі обговорюють цю промову і запитують, чому генерал сказав ці речі, особливо в публічному виступі. Він дуже чітко сказав, що сталося з Іраном і в якому становищі він зараз перебуває. В певному сенсі це може бути попередженням для тих, хто проводить внутрішню політику", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, Ізраїль знищив ракетний арсенал Сирії та підірвав ескадрильї Су-22 та Су-24.

Фокус також писав про те, що Ізраїль повністю знищив військово-морський флот Сирії.