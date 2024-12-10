Ізраїль повністю знищив військово-морський флот Сирії, — міністр оборони Кац (фото)

ЦАХАЛ завдав ударів по кораблям сирійського ВМФ в межах операції з ліквідації стратегічних загроз Ізраїлю та створення демілітаризованої зони на кордоні із Сирією та Голанськими висотами.

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Ізраїль повністю знищив військово-морський флот Сирії. Про це пише The Times of Israel з посиланням на слова міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца.

Ізраїль завдав удару по місцю базування ракетних катерів сирійських Військово-морських сил у порту Латакії.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в останні дні проводить операції в Сирії з метою завдання ударів і знищення стратегічного потенціалу, який загрожує Державі Ізраїль. Минулої ночі військово-морський флот провів операцію зі знищення сирійського флоту з великим успіхом", — сказав Кац.

Ракетні катери у Латакії. Джерело: Google Earh

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що ЦАХАЛ завдав ударів по кораблям сирійського ВМФ. Це було зроблено в межах операції з ліквідації стратегічних загроз Ізраїлю та проінформував про створення демілітаризованої зони на кордоні із Сирією та Голанськими висотами.

Як пише видання Zirat News, удар по латакійському порту був завданий вночі дев’ятого грудня. На оприлюднених кадрах показані шість знищених ракетних катерів проєкту 205 "Москит" радянського виробництва. Загалом відомо, що СРСР продав Сирії шістнадцять бортів проєкту 205 "Москит".

Затоплені катери Сирії

Сирійське видання Tindar пише, що до удару в складі сирійського флоту залишалися 13 катерів.

Катери проєкту 205 "Москит" тривалий час були основою бойового складу сирійського флоту. У його складі також залишався сторожовий корабель проєкту 150АЄ, який, імовірно, міг також бути знищеним під час удару.

Також внаслідок масованого ізраїльського удару по авіабазі Меззех у Дамаску було знищено кілька гелікоптерів та пошкоджено елементи комплексу протиповітряної оборони. Удар був завданий після того, як контроль над авіабазою перейшов до опозиційних сил. Ізраїль і раніше завдавав ударів по авіабазі, однак цього разу атака була безпрецедентною за масштабами.

Щонайменше два гелікоптери було повністю знищено, а два інших зазнали серйозних пошкоджень, які роблять їх непридатними до подальшої експлуатації.

Нагадаємо, що 10 грудня повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль гору Хермон на Голанських висотах, розташовану за 40 кілометрів від Дамаска. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав це важливим кроком для оборони його країни.