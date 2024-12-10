Зайняли висоту за крок від Дамаска: армія Ізраїлю вперше за 50 років увійшла в Сирію

Гора Хермон на Голанських висотах займає важливе місце в обороні Ізраїлю. Ймовірно, ізраїльські війська залишаться на території Сирії у найближчому майбутньому.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль гору Хермон на Голанських висотах, розташовану за 40 кілометрів від Дамаска. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав це важливим кроком для оборони його країни.

Ізраїль, за його твердженням, перемагає своїх ворогів "крок за кроком у війні за існування". Нетаньяху вважає Сирію часів більш ніж 50-річного правління сім'ї Асада "центральним елементом осі зла Ірану".

"Сьогодні всі розуміють величезну важливість нашої присутності на Голанах, а не в їхніх передгір'ях. Утримання Голан гарантує безпеку і суверенітет Ізраїлю. Голанські висоти назавжди залишаться невід'ємною частиною держави Ізраїль", — підкреслив він.

Армія оборони Ізраїлю назвала тимчасовим крок, унаслідок якого ізраїльські війська вперше з моменту Угоди про роз'єднання 1974 року зайняли позиції в буферній зоні. Водночас у ЦАХАЛ визнали, що війська, найімовірніше, залишаться на території Сирії в осяжному майбутньому.

Розгортання ізраїльських сил — істотне зрушення в політиці Ізраїлю щодо Сирії. За даними джерел газети The New York Times, ізраїльські сухопутні війська минулими вихідними просунулися за межі демілітаризованої зони на кордоні Ізраїлю і Сирії.

Ізраїльські ВПС завдавали ударів по цілях у Сирії з метою знищення урядових військових об'єктів. Повстанські сили не повинні взяти їх під контроль, щоб не загрожувати Ізраїлю.

З часу проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році, обидві держави перебувають у стані війни. Сирія ніколи не визнавала існування держави Ізраїль, а також донині не приймає ізраїльські паспорти для в'їзду в Сирію. Ізраїль також розцінює Сирію як ворожу державу і забороняє своїм громадянам поїздки в цю країну.

Нагадаємо, 5 листопада Нетаньяху звільнив ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта. Своє рішення глава уряду пояснив недовірою йому в управлінні військовими операціями.

Наприкінці жовтня ізраїльські військові пошкодили важливі об'єкти на секретній військовій базі Парчин в Ірані. Фахівці МАГАТЕ були впевнені, що Іран випробовує там вибухові речовини для ядерної зброї.