Гора Хермон на Голанских высотах занимает важное место в обороне Израиля. Вероятно, израильские войска останутся на территории Сирии в обозримом будущем.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гору Хермон на Голанских высотах, расположенную в 40 километрах от Дамаска. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это важным шагом для обороны его страны.

Израиль, по его утверждению, побеждает своих врагов "шаг за шагом в войне за существование". Нетаньяху считает Сирию времен более чем 50-летнего правления семьи Асада "центральным элементом оси зла Ирана".

"Сегодня все понимают огромную важность нашего присутствия на Голанах, а не в их предгорьях. Удержание Голан гарантирует безопасность и суверенитет Израиля. Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью государства Израиль", — подчеркнул он.

Армия обороны Израиля назвала временным шаг, в результате которого израильские войска впервые с момента Соглашения о разъединении 1974 года заняли позиции в буферной зоне. В то же время в ЦАХАЛ признали, что войска, скорее всего, останутся на территории Сирии в обозримом будущем.

Развертывание израильских сил — существенный сдвиг в политике Израиля в отношении Сирии. По данным источников газеты The New York Times, израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии.

Израильские ВВС наносили удары по целям в Сирии с целью уничтожения правительственных военных объектов. Повстанческие силы не должны взять их под контроль, чтобы не угрожать Израилю.

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну.

Напомним, 5 ноября Нетаньяху уволил израильского министра обороны Йоава Галанта. Свое решение глава правительства пояснил недоверием ему в управлении военными операциями.

В конце октября израильские военные повредили важные объекты на секретной военной базе Парчин в Иране. Специалисты МАГАТЭ были уверены, что Иран испытывает там взрывчатые вещества для ядерного оружия.