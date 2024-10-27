Пов'язані з ядерною програмою: Ізраїль вразив секретні бази Ірану — супутникові фото

Іранські фахівці випробовували вибухові речовини для приведення в дію ядерної зброї на військовій базі Парчин. Саме туди прилетіли ракети під час атаки Ізраїлю у відповідь, свідчать знімки Planet Labs.

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Ізраїль під час атаки у відповідь на Іран пошкодив об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від Тегерана. Військові експерти пов'язували її з колишньою програмою зі створення ядерної зброї, повідомило агентство Associated Press після аналізу супутникових знімків наслідків ударів.

Частина пошкоджених будівель знаходилися на військовій базі Парчин, МАГАТЕ раніше підозрювало, що саме там Іран випробовував вибухові речовини для приведення в дію ядерної зброї.

Інші пошкодження можна побачити на прилеглій військовій базі Ходжір, де могла ховатися підземна система тунелів і об'єкти з виробництва ракет. Знімки Planet Labs ілюструють найбільш значні пошкодження в Парчині, приблизно за 40 кілометрів на південний схід від центру Тегерана.

У Ходжирі, приблизно за 20 кілометрів (12 миль) від центру Тегерана, на супутникових знімках видно пошкодження щонайменше двох будівель. До кінця невідомо, скільки всього об'єктів зазнало ізраїльської атаки.

Іранські військові не визнали збитків на зазначених базах і заявили про пошкодження в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран. Унаслідок атаки ЦАХАЛ загинуло четверо солдатів, які працювали в системах ППО. Іран оголосив також про загибель одного мирного жителя, але більше подробиць не надав.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що ізраїльську атаку "не слід ні перебільшувати, ні применшувати". При цьому до негайного удару у відповідь він не закликав. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що удари Ізраїлю завдали серйозної шкоди Ірану, обстріл досяг своїх цілей.

Знищення зазначених об'єктів може сильно підірвати здатність Ірану виробляти нові балістичні ракети. Удари ЦАХАЛ під час атаки покладався на ракети, що запускаються з літаків. Ізраїльські удари виявилися набагато точнішими, ніж армії Ірану по Ізраїлю у квітні та жовтні, підкреслюють експерти.

Нагадаємо, Ізраїль 26 жовтня вдарив по цілях в Ірані. Це стало відповіддю ЦАХАЛ на масовану атаку балістичними ракетами 1 жовтня.

Терористи "Хезболли" 18 жовтня атакували дронами резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Два БПЛА перехопили, на військовій базі Глілот лунав сигнал тривоги.