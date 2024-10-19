"Хезболла" намагалася вбити Нетаньяху двома дронами: снаряд потрапив у міську будівлю — ЗМІ (фото)

За даними ізраїльських ЗМІ, боєприпас, що летів із території Лівану, влучив в одну з будівель у Кейсарії, де розташована резиденція ізраїльського прем'єра. На непідтверджених кадрах ізраїльські сили ППО відбивають атаку "Хезболли".

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У суботу, 18 жовтня, резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Кейсарії атакували дрони "Хезболли". Його і дружини в будівлі під час атаки не було, постраждалих немає. Про це пише Times of Israel із посиланням на дані Офісу ізраїльського прем'єра.

Повідомляється, що в населеному пункті було чути вибух дрона, який запускали з території Лівану.

На неверифікованому знімку, який виклали в соцмережах 19 жовтня, імовірно, ізраїльські сили ППО відбивають атаку дронів із Лівану (Скріншот опубліковано відповідно до Положення 27a Закону Ізраїлю про авторські права)

Jerusalem Post з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю пише, що в суботу в Кейсарії було чути вибух дрона, який запускали з території Лівану. Повідомляється, що боєприпас, що баражує, влучив у міську будівлю. Постраждалих немає.

Поліція прибула на місце. Приблизно в той самий час сигнали повітряної тривоги лунали в Тель-Авіві, але ізраїльські медіа повідомили, що в цьому районі не було повідомлень через застосунок Home Front Command.

Два дрони було перехоплено. Тривогу підіймали на військовій базі Глілот, але згодом було встановлено, що дронів у цьому районі немає.

Одним із дронів у районі Кейсарії, імовірно, намагалися атакувати резиденцію прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. Про це повідомили ізраїльські ЗМІ з посиланням на саудівський новинний телеканал Al-Hadath.

Нагадаємо, що 17 жовтня Нетаньяху повідомив, що Ізраїль знайшов "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли".

Також повідомлялося, що, за даними Politico, Київ попросив США збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем, але з боку Вашингтона надійшла "жорстка" відповідь.