"Маріонетки в регіоні": Ізраїль завдав потужних ударів по Ірану

За словами джерела CNN, Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про удари по Ірану заздалегідь.

Related video

Ізраїль розпочав атаку проти Ірану у відповідь на масований ракетний обстріл 1 жовтня. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю.

"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки … Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Зазначається, що Іран і "його маріонетки в регіоні" атакують Ізраїль з 7 жовтня — на семи фронтах, включаючи прямі атаки з іранської території.

За словами ізраїльського чиновника, кабінет безпеки Ізраїлю схвалив удар по Ірану під час захищеної телефонної конференції в п'ятницю ввечері.

"Ми розуміємо, що Ізраїль здійснює цілеспрямовані удари по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Ми відсилаємо вас до ізраїльського уряду для отримання додаткової інформації про ці операції", — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт,

За словами джерела CNN, Ізраїль попередив Білий дім про удари заздалегідь.

Американські чиновники заявили, що адміністрація Байдена була повідомлена за кілька годин до того, що ізраїльський авіаудар відбудеться в п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, 9 жовтня Беньямін Нетаньягу повідомив, що Ізраїль ліквідував Насраллу, його заступника та заступника його заступника.

Фокус також писав, що іранська ракетна атака на Ізраїль загрожує серйозними наслідками як для всього світу