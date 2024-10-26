"Марионетки в регионе": Израиль нанес мощные удары по Ирану

По словам источника CNN, Израиль предупредил Соединенные Штаты Америки об ударах по Ирану заранее.

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Израиль начал атаку против Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел 1 октября. Об этом сообщила армия обороны Израиля.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки ... Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отмечается, что Иран и "его марионетки в регионе" атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории.

По словам израильского чиновника, кабинет безопасности Израиля одобрил удар по Ирану во время защищенной телефонной конференции в пятницу вечером.

"Мы понимаем, что Израиль осуществляет целенаправленные удары по военным объектам в Иране в порядке самообороны и в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку на Израиль 1 октября. Мы отсылаем вас к израильскому правительству для получения дополнительной информации об этих операциях", — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт,

По словам источника CNN, Израиль предупредил Белый дом об ударах заранее.

Американские чиновники заявили, что администрация Байдена была уведомлена за несколько часов до того, что израильский авиаудар состоится в пятницу вечером.

Напомним, 9 октября Беньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль ликвидировал Насраллу, его заместителя и заместителя его заместителя.

Фокус также писал, что иранская ракетная атака на Израиль грозит серьезными последствиями как для всего мира