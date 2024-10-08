В Иране заметили боевой лазер из Китая: эксперты сравнили его с британским DragonFire (фото)

По словам экспертов, британское лазерное оружие имеет преимущество над китайским аналогом, продемонстрированном в Тегеране.

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Иран, вероятно закупил и развернул китайский боевой лазер Shennong Shield, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. О том, чем данная лазерная система отличается от британской DragonFire, рассказали эксперты портала Defence Express.

Сообщается, что боевой лазер был замечен в Тегеране во время публичной пятничной молитвы с участием аятоллы Али Хаменеи. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegam-канале, посвященном иранскому оружию, который ведется на персидском языке. Аналитики узнали на фото китайский лазерный комплекс типа Shennong Shield.

Лазерная система в Тегеране Фото: Telegram

Как отмечают в издании, речь идет об аналоге таких лазерных систем, как DragonFire, разработанной в Великобритании. При этом эксперты портала подчеркнули, что китайский комплекс уступает британскому в мощности. Так, заявленная мощность DragonFire составляет 55 кВт, а Shennong Shield — 10-20 кВт для мобильной версии.

"Если даже не поднимать тему обеспечения прецизионности и точности, которая необходима для того, чтобы фокусировать узкий луч на движущейся цели, то только такая разница прямо говорит о реальных возможностях китайского Shennong Shield", — отмечают эксперты.

Сравнение Shennong Shield и лазера, замеченного в Иране Фото: the war zone

Китайские источники также утверждают, что Shennong Shield оснащен радиолокационной станцией, которая может выявлять цели на расстоянии до 5 км. Заявленная дальность уничтожения некоторых БПЛА — до 1,5 км, дальность ослепления оптических систем дрона до 3 км, а максимальное время непрерывной работы лазера – 200 секунд.

Напомним, в марте британские военные в ходе испытаний на полигоне Пентагона на Гебридских островах впервые произвели мощный выстрел из лазерной системы DragonFire, опубликовав соответствующие фото.

Также сообщалось, что радиочастотное направленное энергетическое оружие (RFDEW), разработанное Департаментом оборонного оборудования и обеспечения Великобритании (DE&S) и Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL), может поступить на вооружение британской армии раньше, чем Dragonfire.