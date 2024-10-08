В Ірані помітили бойовий лазер із Китаю: експерти порівняли його з британським DragonFire (фото)

За словами експертів, британська лазерна зброя має перевагу над китайським аналогом, продемонстрованим у Тегерані.

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Іран, ймовірно, закупив і розгорнув китайський бойовий лазер Shennong Shield, призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про те, чим ця лазерна система відрізняється від британської DragonFire, розповіли експерти порталу Defence Express.

Повідомляється, що бойовий лазер був помічений у Тегерані під час публічної п'ятничної молитви за участю аятоли Алі Хаменеї. Відповідні кадри були опубліковані в Telegam-каналі, присвяченому іранській зброї, який ведеться перською мовою. Аналітики впізнали на фото китайський лазерний комплекс типу Shennong Shield.

Лазерна система в Тегерані Фото: Telegram

Як зазначають у виданні, йдеться про аналог таких лазерних систем, як DragonFire, розробленої у Великій Британії. При цьому експерти порталу підкреслили, що китайський комплекс поступається британському в потужності. Так, заявлена потужність DragonFire становить 55 кВт, а Shennong Shield — 10-20 кВт для мобільної версії.

"Якщо навіть не піднімати тему забезпечення прецизійності та точності, яка необхідна для того, щоб сфокусувати вузький промінь на рухомій цілі, то тільки така різниця прямо свідчить про реальні можливості китайського Shennong Shield", — зазначають експерти.

Порівняння Shennong Shield і лазера, поміченого в Ірані Фото: the war zone

Китайські джерела також стверджують, що Shennong Shield оснащений радіолокаційною станцією, яка може виявляти цілі на відстані до 5 км. Заявлена дальність знищення деяких БПЛА — до 1,5 км, дальність засліплення оптичних систем дрона — до 3 км, а максимальний час безперервної роботи лазера — 200 секунд.

Нагадаємо, у березні британські військові під час випробувань на полігоні Пентагону на Гебридських островах уперше зробили потужний постріл із лазерної системи DragonFire, опублікувавши відповідні фото.

Також повідомлялося, що радіочастотна спрямована енергетична зброя (RFDEW), розроблена Департаментом оборонного устаткування і забезпечення Великої Британії (DE&S) і Лабораторією оборонної науки і технологій (DSTL), може надійти на озброєння британської армії раніше, ніж Dragonfire.