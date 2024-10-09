Израиль ликвидировал Насраллу, его заместителя и заместителя его заместителя, — Нетаньяху

Премьер Израиля отметил, что сейчас "Хезболла" слабее, чем когда-либо. Нетаньяху также призвал жителей Ливана взять контроль над родной страной в собственные руки.

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После уничтожения лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы израильские военные ликвидировали двух его преемников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к жителям Ливана.

"Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы ликвидировали тысячи террористов, включая самого Насраллу и его преемника, и преемника его преемника. Сегодня "Хезболла" слабее, чем она была в течение многих лет", — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что "Хезболла" превратила Ливан в склад боеприпасов и передовую иранскую военную базу. Премьер также призвал жителей Ливана взять контроль над страной в свои руки.

"Вы заслуживаете того, чтобы вернуть Ливану дни спокойствия; Вы заслуживаете другого Ливана. Одна страна — один флаг — один народ. Не позволяйте этим террористам разрушить ваше будущее больше, чем они уже сделали. Поднимитесь и верните свою страну", — добавил он.

В пятницу, 27 сентября, Фокус писал, что лидер "Хезболлы" мог погибнуть от удара Израиля по центральному штабу "Хезболлы". На следующий день "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейрут. Его смерть стала сокрушительным ударом для "Хезболлы" и Ирана, который потерял влиятельного союзника.

Отметим, что разведка Израиля почти 20 лет собирала данные, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Насраллу. Израиль долгое время внедрял в организацию шпионов и находил потенциальных перебежчиков.