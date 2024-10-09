Ізраїль ліквідував Насраллу, його заступника та заступника його заступника, — Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що наразі "Хезболла" слабша, ніж будь-коли. Нетаньягу також закликав мешканців Лівану взяти контроль над рідною країною у власні руки.

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Після знищення лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ізраїльські військові ліквідували двох його наступників. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до жителів Лівану.

"Ми ослабили можливості "Хезболли". Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насраллу та його наступника, і наступника його наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох років", — заявив Нетаньягу.

Він додав, що "Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову іранську військову базу. Прем'єр також закликав жителів Лівану взяти контроль над країною у свої руки.

"Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Лівану дні спокою; Ви заслуговуєте на інший Ліван. Одна країна – один прапор – один народ. Не дозволяйте цим терористам зруйнувати ваше майбутнє більше, ніж вони вже зробили. Підніміться і поверніть свою країну", – додав він.

В п'ятницю, 27 вересня, Фокус писав, що лідер "Хезболли" міг загинути від удару Ізраїлю по центральному штабу "Хезболли". Наступного дня "Хезболла" офіційно підтвердила смерть свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейрут. Його смерть стала нищівним ударом для "Хезболли" та Ірану, який втратив впливового союзника.

Зазначимо, що розвідка Ізраїлю майже 20 років збирала дані, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" Насраллу. Ізраїль довгий час впроваджував до організації шпигунів та знаходив потенційних перебіжчиків.