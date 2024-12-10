Израиль полностью уничтожил военно-морской флот Сирии, — министр обороны Кац (фото)

ЦАХАЛ нанес удары по кораблям сирийского ВМФ в рамках операции по ликвидации стратегических угроз Израилю и создания демилитаризованной зоны на границе с Сирией и Голанскими высотами.

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Израиль полностью уничтожил военно-морской флот Сирии. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на слова министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Израиль нанес удар по месту базирования ракетных катеров сирийских Военно-морских сил в порту Латакии.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни проводит операции в Сирии с целью нанесения ударов и уничтожения стратегического потенциала, который угрожает Государству Израиль. Прошлой ночью военно-морской флот провел операцию по уничтожению сирийского флота с большим успехом", — сказал Кац.

Ракетные катера в Латакии. Источник: Google Earh

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по кораблям сирийского ВМФ. Это было сделано в рамках операции по ликвидации стратегических угроз Израилю и проинформировал о создании демилитаризованной зоны на границе с Сирией и Голанскими высотами.

Как пишет издание Zirat News, удар по латакийскому порту был нанесен ночью девятого декабря. На обнародованных кадрах показаны шесть уничтоженных ракетных катеров проекта 205 "Москит" советского производства. В целом известно, что СССР продал Сирии шестнадцать бортов проекта 205 "Москит".

Затопленные катера Сирии

Сирийское издание Tindar пишет, что до удара в составе сирийского флота оставались 13 катеров.

Катера проекта 205 "Москит" долгое время были основой боевого состава сирийского флота. В его составе также оставался сторожевой корабль проекта 150АЕ, который, вероятно, мог также быть уничтожен во время удара.

Также в результате массированного израильского удара по авиабазе Меззех в Дамаске было уничтожено несколько вертолетов и повреждены элементы комплекса противовоздушной обороны. Удар был нанесен после того, как контроль над авиабазой перешел к оппозиционным силам. Израиль и раньше наносил удары по авиабазе, однако на этот раз атака была беспрецедентной по масштабам.

По меньшей мере два вертолета были полностью уничтожены, а два других получили серьезные повреждения, которые делают их непригодными к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что 10 декабря сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гору Хермон на Голанских высотах, расположенную в 40 километрах от Дамаска. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это важным шагом для обороны его страны.