Путін ігнорував Асада: у ЗМІ розповіли деталі втечі експрезидента Сирії

Сирійський президент Башар Асад не говорив помічникам та охороні, що планує втекти, кинувши їх напризволяще. Тим часом сирійський політик не знайшов жодної підтримки у Кремлі.

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Оточення колишнього сирійського президента Башара Асада до останніх годин сподівалось, що він залишається в столиці Дамаску і намагається щось зробити, щоб розв'язати політичну кризу. Джерела ЗМІ розповіли, як про проблеми в Сирії радились уряди навколишніх країн, і в підсумку побачили, що врятувати влада Асада не вийде, оскільки повстанці надто успішні. Про події 7-8 грудня і про реакцію Кремля розповіло видання The New York Times.

Журналісти поспілкувались з анонімними джерелами, які перебували в оточенні тодішнього президента Сирії Башара Асада, з військовими сирійської армії, з топчиновниками адміністрації. Вони розповіли про контакти, перемовини та плутанину, яка відбулась в останні дні його правління. Як з'ясувалось, Асад переповідав повідомлення військового керівництва, яке запевняло, що відступ до столиці Дамаска — це тактичний хід, який повстанців заманить у пастку. З іншого боку, були звернення до закордонних урядів з проханням про допомогу: сирійський очільник просив відшукати спосіб мирного поділу влади між ним та повстанцями. При цьому, запевняють анонімні інсайдери медіа, йому не вдалось жодного разу поспілкуватись з президентом РФ Володимиром Путіним: росіянин ігнорував усі спроби до нього додзвонитись.

"Інсайдер палацу та турецький чиновник сказав: російський лідер перестав приймати його дзвінки", — написали журналісти.

Війна в Сирії — деталі останніх годин Асада

Асад, крім РФ, звертався до урядів Ірану та Іраку, повідомили джерела журналістів. Іран радив тягнути час і обіцяти мирну передачу влади. Тим часом сирійський лідер погрожував Іраку: говорив, що ця країна матиме проблеми через війну в Сирії. Політик отримав відмову від обох країн, ідеться у статті.

"Найвище керівництво Ірану — прем'єр-міністр, президент і спікер парламенту — всі відмовилися. Офіційні особи в Тегерані дійшли висновку, що Асад не виживе", — написало ЗМІ.

Як з'ясувало медіа, помічники Асада до останнього припускали, що він начебто погодився розділити владу з повстанцями. 7 грудня Асад мав виступити зі зверненням, а оборону столиці, як він казав, зміцнили завдяки бронетанковій дивізії під командуванням брата Махера Асада. Втім, ніякого звернення не було, оскільки президент таємно вилетів до Москви, а брат — втік через пустелю в Ірак. Помічники тим часом кілька годин просиділи в палаці, очікуючи звернення, але потім "після опівночі втекли", розповів неназваний співрозмовник ЗМІ.

При цьому військові, які охороняли палац Асада, до останнього не знали, що відбувається. Врешті, в ніч з 7 на 8 грудня сирійці, які жили неподалік, почули вигуки про те, що слід негайно тікати. Один зі співрозмовників журналістів заявив, що президент Сирії усіх зрадив.

"Він нас обдурив. Він ще має якусь популярність серед свого народу? Ні, навпаки. Він зрадив нас", — сказав інсайдер.

Журналісти перелічили причини, чому армія Сирія виявилась настільки слабкою. Зокрема, через погане економічне становище солдати отримували надто малу зарплату (30 дол.), підрозділи були наповнені погано навченими строковиками, і вони не уміли боротись проти безпілотників, якими діяли опозиційні сили.

"Вони сказали нам, що повстанці прибудуть до Дамаска до суботи, і немає жодного плану вести бої. Народ Сирії та армія не готові до ще однієї війни. Все закінчилося", — навели журналісти слова неназваного співрозмовника.

Зазначимо, повстання проти влади Башара Асада почалось 27 листопада і завершилось 8 грудня. Протягом перших двох-трьох днів повстанці взяли під контроль найбільше сирійське місто Алеппо, потім рушили на південь у бік міст Хама, Хомс і столиці Дамаску. Наступ різних видів опозиційних сил вівся з двох боків, тим часом як військові РФ, які раніше втримували владу Асада, мало що зробили, щоб зупинити рух повстанців.

Нагадуємо, 3 грудня на порталі CNN повідомили, що дружина Башара Асада хоче з ним розлучитись. Тим часом журналісти розповіли про літаки, навантажені готівкою, які вилітали з Дамаска до Москви.