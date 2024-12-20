Дружині Башара Асада не подобається в Москві: Асма Асад хоче розлучитися і виїхати в Лондон

Коли сирійські повстанці взяли Дамаск, Башар Асад із сім'єю втік до РФ. Але його дружина Асма була цим незадоволена.

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З'являються подробиці про втечу Башара Асада з Дамаска і його нове життя в Росії. Виявилося, що сирійський диктатор може втратити свою вірну соратницю — дружину Асму Асад. Журналісти турецького CNN з'ясували, що Асмі не сподобалося в Москві і вона хоче виїхати в Лондон.

Нібито Асма Асад зажадала розлучення, щоб виїхати в Лондон через невдоволення умовами в Москві. Колишня перша леді Сирії народилася і виросла в Лондоні, де живуть її батьки.

У зв'язку з цим Асма Асад звернулася до російських судів і запросила спеціальний дозвіл на виїзд із Москви. Однак стверджується, що заявка поки що перебуває на стадії розгляду.

Асма Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Але журналісти зазначають, що хоча прохання Башара Асада про надання притулку ухвалили в Росії, на нього було накладено серйозні обмеження. Асаду було суворо заборонено залишати Москву і займатися будь-якою політичною діяльністю. Крім того, російська влада заморозила доступ Башара Асада до його банківських активів і фінансових ресурсів. Прохання про надання притулку брату Башара Асада, Махеру Асаду, все ще перебуває на розгляді.

При цьому президент Росії Володимир Путін заявив на пресконференції, що він ще не зустрічався з поваленим сирійським диктатором Башаром Асадом з моменту його прибуття, але планує це зробити.

Раніше стверджували, що Башар аль-Асад перебував у Москві, щоб бути присутнім на церемонії, присвяченій святкуванню здобуття докторського ступеня його старшого сина Хафеза з математики, коли 27 листопада опозиція почала несподіваний наступ на Алеппо.

Асма Асад із сином Хафезом у Москві Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

За повідомленням лондонського видання Al Majalla, коли розгорівся конфлікт у Сирії, Асад пропустив церемонію народження свого сина і залишився у своєму номері в готелі Four Seasons у Москві, щоб стежити за останніми подіями.

Зазначалося, що Асад нібито повертався з Москви до Дамаска в день, коли сили опозиції захопили Алеппо в п'ятницю, 29 листопада. Його супроводжували прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа аль-Судані та ОАЕ. Асад нібито запросив "військову підтримку у підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку і фінансову допомогу в ОАЕ".

За день до падіння Дамаска 8 грудня прес-офіс Асада готував його виступ у президентському палаці. Того ж дня Асад заявив офіційним особам, зокрема своїм високопосадовцям-дипломатам, що ситуація перебуває під контролем і що "російська підтримка вже в дорозі". Однак увечері 7 грудня Асаду зателефонували російські офіційні особи і запропонували йому покинути Дамаск.

Цей телефонний дзвінок було зроблено, "щоб запобігти подальшому кровопролиттю і захистити інтереси Росії в Сирії, що залишилися".

Асма Асад і Башар Асад Фото: Getty Images

Згідно з новинами, "до ранку 8 грудня Асаду вдалося втекти лише з двома людьми: міністром у справах президента Мансуром Аззамом і начальником підрозділу охорони бригадним генералом Мухсіном Мохаммедом. Усі троє разом вилетіли на російську базу Хмеймім у Західна Сирія, а звідти до Москви". Журналісти зазначають, що дружина і діти Асада вже були в Росії.

Нагадаємо, Башар Асад порушив мовчання і зробив заяву в понеділок. Він визнав, що саме російські військові допомогли йому втекти з Сирії.