Жене Башара Асада не нравится в Москве: Асма Асад хочет развестись и уехать в Лондон
Когда сирийские повстанцы взяли Дамаск, Башар Асад с семьей сбежал в РФ. Но его жена Асма была этим недовольна.
Появляются подробности о побеге Башара Асада из Дамаска и его новой жизни в России. Оказалось, что сирийский диктатор может лишиться своей верной соратницы – жены Асмы Асад. Журналисты турецкого CNN выяснили, что Асме не понравилось в Москве и она хочет уехать в Лондон.
Якобы Асма Асад потребовала развода, чтобы уехать в Лондон из-за недовольства условиями в Москве. Бывшая первая леди Сирии родилась и выросла в Лондоне, где живут ее родители.
В связи с этим Асма Асад обратилась в российские суды и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Однако утверждается, что заявка пока находится на стадии рассмотрения.
Но журналисты отмечают, что хотя прошение Башара Асада о предоставлении убежища было принято в России, на него были наложены серьезные ограничения. Асаду было строго запрещено покидать Москву и заниматься какой-либо политической деятельностью. Кроме того, российские власти заморозили доступ Башара Асада к его банковским активам и финансовым ресурсам. Просьба о предоставлении убежища брату Башара Асада, Махеру Асаду, все еще находится на рассмотрении.
При этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что он еще не встречался со свергнутым сирийским диктатором Башаром Асадом с момента его прибытия, но планирует это сделать.
Ранее утверждалось, что Башар аль-Асад находился в Москве, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной празднованию получения докторской степени его старшего сына Хафеза по математике, когда 27 ноября оппозиция начала неожиданное наступление на Алеппо.
По сообщению лондонского издания Al Majalla, когда разгорелся конфликт в Сирии, Асад пропустил церемонию рождения своего сына и остался в своем номере в отеле Four Seasons в Москве, чтобы следить за последними событиями.
Отмечалось, что Асад якобы возвращался из Москвы в Дамаск в день, когда силы оппозиции захватили Алеппо в пятницу, 29 ноября. Его сопровождали премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани и ОАЭ. Асад якобы запросил "военную поддержку у поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке и финансовую помощь у ОАЭ".
За день до падения Дамаска 8 декабря пресс-офис Асада готовил его выступление в президентском дворце. В тот же день Асад заявил официальным лицам, в том числе своим высокопоставленным дипломатам, что ситуация находится под контролем и что "российская поддержка уже в пути". Однако вечером 7 декабря Асаду позвонили российские официальные лица и предложили ему покинуть Дамаск.
Этот телефонный звонок был сделан, "чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и защитить оставшиеся интересы России в Сирии".
Согласно новостям, "к утру 8 декабря Асаду удалось сбежать всего с двумя людьми: министром по делам президента Мансуром Аззамом и начальником подразделения охраны бригадным генералом Мухсином Мохаммедом. Все трое вместе вылетели на российскую базу Хмеймим в Западная Сирия, а оттуда в Москву". Журналисты отмечают, что жена и дети Асада уже были в России.
Напомним, Башар Асад нарушил молчание и сделал заявление в понедельник. Он признал, что именно российские военные помогли ему сбежать из Сирии.