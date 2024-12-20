Жене Башара Асада не нравится в Москве: Асма Асад хочет развестись и уехать в Лондон

Когда сирийские повстанцы взяли Дамаск, Башар Асад с семьей сбежал в РФ. Но его жена Асма была этим недовольна.

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Появляются подробности о побеге Башара Асада из Дамаска и его новой жизни в России. Оказалось, что сирийский диктатор может лишиться своей верной соратницы – жены Асмы Асад. Журналисты турецкого CNN выяснили, что Асме не понравилось в Москве и она хочет уехать в Лондон.

Якобы Асма Асад потребовала развода, чтобы уехать в Лондон из-за недовольства условиями в Москве. Бывшая первая леди Сирии родилась и выросла в Лондоне, где живут ее родители.

В связи с этим Асма Асад обратилась в российские суды и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Однако утверждается, что заявка пока находится на стадии рассмотрения.

Асма Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Но журналисты отмечают, что хотя прошение Башара Асада о предоставлении убежища было принято в России, на него были наложены серьезные ограничения. Асаду было строго запрещено покидать Москву и заниматься какой-либо политической деятельностью. Кроме того, российские власти заморозили доступ Башара Асада к его банковским активам и финансовым ресурсам. Просьба о предоставлении убежища брату Башара Асада, Махеру Асаду, все еще находится на рассмотрении.

При этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что он еще не встречался со свергнутым сирийским диктатором Башаром Асадом с момента его прибытия, но планирует это сделать.

Ранее утверждалось, что Башар аль-Асад находился в Москве, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной празднованию получения докторской степени его старшего сына Хафеза по математике, когда 27 ноября оппозиция начала неожиданное наступление на Алеппо.

Асма Асад с сыном Хафезом в Москве Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

По сообщению лондонского издания Al Majalla, когда разгорелся конфликт в Сирии, Асад пропустил церемонию рождения своего сына и остался в своем номере в отеле Four Seasons в Москве, чтобы следить за последними событиями.

Отмечалось, что Асад якобы возвращался из Москвы в Дамаск в день, когда силы оппозиции захватили Алеппо в пятницу, 29 ноября. Его сопровождали премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани и ОАЭ. Асад якобы запросил "военную поддержку у поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке и финансовую помощь у ОАЭ".

За день до падения Дамаска 8 декабря пресс-офис Асада готовил его выступление в президентском дворце. В тот же день Асад заявил официальным лицам, в том числе своим высокопоставленным дипломатам, что ситуация находится под контролем и что "российская поддержка уже в пути". Однако вечером 7 декабря Асаду позвонили российские официальные лица и предложили ему покинуть Дамаск.

Этот телефонный звонок был сделан, "чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и защитить оставшиеся интересы России в Сирии".

Асма Асад и Башар Асад Фото: Getty Images

Согласно новостям, "к утру 8 декабря Асаду удалось сбежать всего с двумя людьми: министром по делам президента Мансуром Аззамом и начальником подразделения охраны бригадным генералом Мухсином Мохаммедом. Все трое вместе вылетели на российскую базу Хмеймим в Западная Сирия, а оттуда в Москву". Журналисты отмечают, что жена и дети Асада уже были в России.

Напомним, Башар Асад нарушил молчание и сделал заявление в понедельник. Он признал, что именно российские военные помогли ему сбежать из Сирии.