Путин игнорировал Асада: в СМИ рассказали детали побега экс-президента Сирии

Сирийский президент Башар Асад не говорил помощникам и охране, что планирует сбежать, бросив их на произвол судьбы. Между тем сирийский политик не нашел никакой поддержки в Кремле.

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Окружение бывшего сирийского президента Башара Асада до последних часов надеялось, что он остается в столице Дамаска и пытается что-то сделать, чтобы разрешить политический кризис. Источники СМИ рассказали, как о проблемах в Сирии советовались правительства окружающих стран, и в итоге увидели, что спасти власть Асада не получится, поскольку повстанцы слишком успешны. О событиях 7-8 декабря и о реакции Кремля рассказало издание The New York Times.

Журналисты пообщались с анонимными источниками, которые находились в окружении тогдашнего президента Сирии Башара Асада, с военными сирийской армии, с топ-чиновниками администрации. Они рассказали о контактах, переговорах и путанице, которая произошла в последние дни его правления. Как выяснилось, Асад пересказывал сообщения военного руководства, которое уверяло, что отступление к столице Дамаска — это тактический ход, который повстанцев заманит в ловушку. С другой стороны, были обращения к зарубежным правительствам с просьбой о помощи: сирийский глава просил отыскать способ мирного разделения власти между ним и повстанцами. При этом, уверяют анонимные инсайдеры медиа, ему не удалось ни разу пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным: россиянин игнорировал все попытки до него дозвониться.

"Инсайдер дворца и турецкий чиновник сказал: российский лидер перестал принимать его звонки", — написали журналисты.

Война в Сирии — детали последних часов Асада

Асад, кроме РФ, обращался к правительствам Ирана и Ирака, сообщили источники журналистов. Иран советовал тянуть время и обещать мирную передачу власти. Тем временем сирийский лидер угрожал Ираку: говорил, что у этой страны будут проблемы из-за войны в Сирии. Политик получил отказ от обеих стран, говорится в статье.

"Высшее руководство Ирана — премьер-министр, президент и спикер парламента — все отказались. Официальные лица в Тегеране пришли к выводу, что Асад не выживет", — написало СМИ.

Как выяснило медиа, помощники Асада до последнего предполагали, что он якобы согласился разделить власть с повстанцами. 7 декабря Асад должен был выступить с обращением, а оборону столицы, как он говорил, укрепили благодаря бронетанковой дивизии под командованием брата Махера Асада. Впрочем, никакого обращения не было, поскольку президент тайно вылетел в Москву, а брат — сбежал через пустыню в Ирак. Помощники тем временем несколько часов просидели во дворце, ожидая обращения, но затем "после полуночи сбежали", рассказал неназванный собеседник СМИ.

При этом военные, охранявшие дворец Асада, до последнего не знали, что происходит. Наконец, в ночь с 7 на 8 декабря сирийцы, которые жили неподалеку, услышали возгласы о том, что следует немедленно бежать. Один из собеседников журналистов заявил, что президент Сирии всех предал.

"Он нас обманул. Он еще имеет какую-то популярность среди своего народа? Нет, наоборот. Он предал нас", — сказал инсайдер.

Журналисты перечислили причины, почему армия Сирии оказалась настолько слабой. В частности, из-за плохого экономического положения солдаты получали слишком малую зарплату (30 долл.), подразделения были наполнены плохо обученными срочниками, не умевшими воевать против беспилотников, которыми действовали оппозиционные силы.

"Они сказали нам, что повстанцы прибудут в Дамаск до субботы, и нет никакого плана вести бои. Народ Сирии и армия не готовы к еще одной войне. Все закончилось", — привели журналисты слова неназванного собеседника.

Отметим, восстание против власти Башара Асада началось 27 ноября и завершилось 8 декабря. В течение первых двух-трех дней повстанцы взяли под контроль крупнейший сирийский город Алеппо, затем двинулись на юг в сторону городов Хама, Хомс и столицы Дамаска. Наступление различных видов оппозиционных сил велось с двух сторон, в то время как военные РФ, которые ранее удерживали власть Асада, мало что сделали, чтобы остановить движение повстанцев.

Напоминаем, 3 декабря на портале CNN сообщили, что жена Башара Асада хочет с ним развестись. Между тем журналисты рассказали о самолетах, нагруженных наличными, которые вылетали из Дамаска в Москву.