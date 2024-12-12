Ізраїль знищив ракетний арсенал Сирії та підірвав ескадрильї Су-22 та Су-24 (відео)

Ізраїльтяни вдарили по складах, на яких зберігали ракети "земля-повітря", "земля-земля", а також ракети "Скад", які можуть летіти на відстань до 300 км. Крім того, ЦАХАЛ поцілив по Су-22 та Су-34, які Сирія отримала від РФ.

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Армія оборону Ізраїлю (ЦАХАЛ) після краху лідера Сирії Башара Асада почала операцію "Стріла Башану", мета якої — демілітаризована зона та знищення стратегічного озброєння Сирії. Під час операції завдали серії ударів по військових базах і знищили п'ять ескадрилій винищувачів та 90% запасу ракет. На відео з кадрами влучань можна побачити, як різноколірно вибухають склади з боєприпасами, як підривають літаки та гелікоптери, радари, засоби ППО тощо. Про результати операції "Стріла Башану" 12 грудня розповіли на порталі ізраїльського командування.

Війна в Сирії - удар ЦАХАЛ по складу ракет ВПС Сирії

На порталі ЦАХАЛ вказано, що мета ударів по військових базах в Сирії — недопущення потрапляння зброї в руки сил, які можуть бути ворожі до Ізраїлю. Серед інших, авіація атакувала аеродром Т4 поруч зі столицею Дамаском (стоянка для двох ескадрилій Су-22 та Су-34), аеродром "Блай" (три ескадрильї винищувачів). На одному з відео, опублікованому ізраїльтянами, бачимо військовий літак, який підривають ракетою у місці дислокації.

Війна в Сирії - удар ЦАХАЛ по винищувачу ВПС Сирії

ЦАХАЛ написав, що вдалось знищити 90% запасу сирійських ракет типу "земля-повітря". Також є кадри влучання по складу, на якому зберігались ракети "земля-земля", підривали гелікоптери, засоби протиповітряної оборони.

"ВПС Сирії були одними з найсильніших на Близькому Сході. Завдання ударів по них є значним досягненням для панування ВПС у регіоні", — ідеться у повідомленні командування.

Ізраїльтяни перелічили зброю, яку вдалось знешкодити під час операції "Стріла Башану":

винищувачі та гелікоптери;

ракети "Скад" — дальність до 300 км, вага 5-8 тонн, діаметр — 88 см, довжина — 11 м,

БПЛА;

ракетний арсенал — крилаті ракети, берегові ракети, ракети "земля-повітря", наземні ракети, ракети "поверхня";

радари.

Війна в Сирії - удар ЦАХАЛ по військові техніці ВПС Сирії

Крім того, ізраїльтяни атакували великі виробничі склади у районі міста Хомс. Саме тут розташований завод з виробництва ракет "Скад": об'єкт "вважається однією з найбільш значущих інфраструктур сирійської виробничої промисловості", написало командування ЦАХАЛ. На порталі також опублікували карту, на якій позначені військові об'єкти колишнього лідера Сирії Башар Асада та зображення цілей, по яких завдавали удари.

Війна в Сирії - можливі цілі на сирійській території Фото: Армія оборони Ізраїлю

Війна в Сирії та дії Ізраїлю

Зазначимо, наприкінці листопада на початку грудня 2024 року сирійські повстанці атакували позиції асадівської армії та протягом тижня взяли під контроль територією, якою раніше володів Башар Асад. Асад втік до Москви, тим часом представники опозиції показали тюрми, в яких утримували та катували сирійців. Видання "Суспільне" написало, за 13 років його правління арештували майже 200 тис. громадян.

Згодом Ізраїль почав атакувати військові цілі на території Сирії для створення демілітаризованої зони на північному сході країни — на кордоні із Сирією та Голанськими висотами. 10 грудня міністра оборони Коц заявив, що вдалось знешкодити весь асадівський флот. На кадрах ударів показали кораблі, які підривались після влучання ізраїльських ракет.

Нагадуємо, 12 грудня видання Daily Mail розповіло про німецького архітектора, який допоміг Асаду збудувати тюрми з таємними кімнатами для катування.