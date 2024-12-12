Израиль уничтожил ракетный арсенал Сирии и взорвал эскадрильи Су-22 и Су-24 (видео)

Израильтяне ударили по складам, на которых хранили ракеты "земля-воздух", "земля-земля", а также ракеты "Скад", которые могут лететь на расстояние до 300 км. Кроме того, ЦАХАЛ попал по Су-22 и Су-34, которые Сирия получила от РФ.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после краха лидера Сирии Башара Асада начала операцию "Стрела Башана", цель которой — демилитаризованная зона и уничтожение стратегического вооружения Сирии. Во время операции нанесли серии ударов по военным базам и уничтожили пять эскадрилий истребителей и 90% запаса ракет. На видео с кадрами попаданий можно увидеть, как разноцветно взрываются склады с боеприпасами, как взрывают самолеты и вертолеты, радары, средства ПВО и тому подобное. О результатах операции "Стрела Башана" 12 декабря рассказали на портале израильского командования.

Война в Сирии — удар ЦАХАЛ по складу ракет ВВС Сирии

На портале ЦАХАЛ указано, что цель ударов по военным базам в Сирии — недопущение попадания оружия в руки сил, которые могут быть враждебны Израилю. Среди прочих, авиация атаковала аэродром Т4 рядом со столицей Дамаском (стоянка для двух эскадрилий Су-22 и Су-34), аэродром "Блай" (три эскадрильи истребителей). На одном из видео, опубликованном израильтянами, видим военный самолет, который взрывают ракетой в месте дислокации.

Война в Сирии — удар ЦАХАЛ по истребителю ВВС Сирии

ЦАХАЛ написал, что удалось уничтожить 90% запаса сирийских ракет типа "земля-воздух". Также есть кадры попадания по складу, на котором хранились ракеты "земля-земля", взрывали вертолеты, средства противовоздушной обороны.

"ВВС Сирии были одними из самых сильных на Ближнем Востоке. Нанесение ударов по ним является значительным достижением для господства ВВС в регионе", — говорится в сообщении командования.

Израильтяне перечислили оружие, которое удалось обезвредить во время операции "Стрела Башана":

истребители и вертолеты;

ракеты "Скад" — дальность до 300 км, вес 5-8 тонн, диаметр — 88 см, длина — 11 м,

БПЛА;

ракетный арсенал — крылатые ракеты, береговые ракеты, ракеты "земля-воздух", наземные ракеты, ракеты "поверхность";

радары.

Война в Сирии — удар ЦАХАЛ по военной технике ВВС Сирии

Кроме того, израильтяне атаковали крупные производственные склады в районе города Хомс. Именно здесь расположен завод по производству ракет "Скад": объект "считается одной из самых значимых инфраструктур сирийской производственной промышленности", написало командование ЦАХАЛ. На портале также опубликовали карту, на которой обозначены военные объекты бывшего лидера Сирии Башар Асада и изображения целей, по которым наносили удары.

Война в Сирии — возможные цели на сирийской территории Фото: Армия обороны Израиля

Война в Сирии и действия Израиля

Отметим, в конце ноября-начале декабря 2024 года сирийские повстанцы атаковали позиции асадовской армии и в течение недели взяли под контроль территорию, которой ранее владел Башар Асад. Асад бежал в Москву, тем временем представители оппозиции показали тюрьмы, в которых удерживали и пытали сирийцев. Издание "Суспільне" написало, за 13 лет его правления арестовали почти 200 тыс. граждан.

Позже Израиль начал атаковать военные цели на территории Сирии для создания демилитаризованной зоны на северо-востоке страны — на границе с Сирией и Голанскими высотами. 10 декабря министр обороны Коц заявил, что удалось обезвредить весь асадовский флот. На кадрах ударов показали корабли, которые подрывались после попадания израильских ракет.

Напоминаем, 12 декабря издание Daily Mail рассказало о немецком архитекторе, который помог Асаду построить тюрьмы с тайными комнатами для пыток.