Режим Асада помогал строить соратник Гитлера: что известно о Алоизе Бруннере

Бруннер, который занимался депортацией евреев из Салоник и Франции, умер в 2010 году. Сирийские власти отказывались признавать, что Бруннер проживал в Сирии.

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Алоиз Бруннер, некогда самый разыскиваемый нацист в мире, провел свои последние годы в камере в Дамаске. Однако за десятилетия, которые он провел в качестве гостя режима Хафеза Асада в Сирии после бегства из послевоенной Германии, Бруннер доказал свою ценность, прежде чем его приговорили к тюремному заключению. Об этом пишет Daily Mail.

Будучи заместителем архитектора Холокоста Адольфа Эйхмана, Алоиз Бруннер руководил депортациями евреев из таких стран, как Греция, Франция и Австрия, и проводил допросы, в результате которых, как говорят, на стенах его кабинета оставались пятна крови и пулевые отверстия.

Алоиз Бруннер Фото: Wikipedia

Военный преступник, который, возможно, дожил до 2010 года, согласно данным Центра Симона Визенталя, консультировал сирийскую диктатуру по методам пыток, которым он научился, занимая различные должности, в том числе должность коменданта лагеря для интернированных Дранси под Парижем. Под конец Второй мировой войны Бруннер ликвидировал подполье в Словакии.

После Второй мировой войны Бруннер сбежал из австрийского Линца в Мюнхен, где некоторое время работал под чужим именем водителем грузовика американской армии. С 1947 года работал на шахте Карл Функе в Эссене. Боясь разоблачения, в 1954 году бежал в Египет, а потом в Сирию, где жил под именем доктора Георга Фишера и сотрудничал с сирийскими спецслужбами. Его неофициально называли "отцом сирийских спецслужб". В 1961 году служба французской контрразведки официально включила его в список нацистских преступников, пребывание которых в Сирии было установлено совершенно точно. Израильские спецслужбы неоднократно пытались его ликвидировать: Бруннер дважды получал по почте заминированные пакеты. В 1961 году при взрыве одного из них Бруннер лишился глаза, а в 1980 году – четырех пальцев на левой руке.

Одно из последних фото Алоиза Бруннера Фото: Wikipedia

Французские военные суды заочно приговорили его к смерти в 1954 году. В 2001 году он был снова заочно приговорен, на этот раз к пожизненному заключению. Сирийское правительство всегда отказывалось признать факт обитания Бруннера в Сирии. По некоторым данным, вплоть до октября 1991 жил в сирийской столице, и только потом его перевезли в Латакию.

От экстрадиции его защитил Хафез Асад, отец свергнутого президента Сирии Башара Асада, бежавшего в Россию после краха его режима.

Портреты Хафеза Асада и Башара Асада Фото: Al Arabiya

Охотник за нацистами Эфраим Зурофф заявил в 2014 году, что он "на 99 процентов уверен", что Бруннер умер в 2010 году, а затем был похоронен в ныне неизвестном месте в Дамаске.

Кто такой Алоиз Бруннер

Военный преступник был однажды описан Эйхманом, казненным в Израиле в 1962 году после того, как его схватил Моссад в Аргентине, как один из его лучших людей.

Эйхман посылал его наблюдать за депортациями всякий раз, когда чувствовал, что они продвигаются "слишком медленно".

Суд над Адольфом Эйхманом

Большую часть времени он тратил на охоту на евреев, бежавших в относительную безопасность оккупированной Италией зоны на Французской Ривьере. Считается, что он отправил в лагеря 47 000 евреев в Австрии, 44 000 в Греции, 23 500 во Франции и 14 000 в Словакии. Большинство погибли в концлагерях.

Охотник на нацистов Симон Визенталь в своих мемуарах в 1989 году писал: "Среди ныне живущих преступников Третьего рейха Алоиз Бруннер, несомненно, худший. В моих глазах он был худшим из всех. В то время как Адольф Эйхман разрабатывал генеральный план уничтожения евреев, Алоиз Бруннер его реализовал".

Охотник на нацистов Серж Кларсфельд с фото Алоиза Бруннера Фото: Getty Images

В телефонном интервью газете Chicago Sun Times в 1987 году Бруннер заявил, что не сожалеет о своем участии в Холокосте.

"Все они заслуживали смерти, потому что были агентами дьявола и человеческим мусором. Я ни о чем не жалею и сделал бы это снова", — сказал он.

Преступления Бруннера были раскрыты, когда Эйхман предстал перед судом в Израиле.

Выяснилось также, что Бруннер пытался организовать похищение доктора Нахума Гольдмана, президента Всемирного еврейского конгресса, чтобы обменять его на Эйхмана.

Однако план рухнул, когда бывшие нацистские командиры отказались принять в нем участие, и информация о плане просочилась к Визенталю.

Известно, что Бруннер жил в Дамаске по адресу улица Георга Хаддада, дом 22, где также жили другие немцы в изгнании, в том числе Фанц Штангль, бывший комендант концлагеря Треблинка.

Однако в 1980-х и 1990-х годах передвижения Бруннера стали все более ограниченными после того, как он дал несколько интервью, нарушив приказ Асада-старшего оставаться в тени.

В 1996 году Асад приказал посадить его в тюрьму на неопределенный срок. Один из охранников сказал, что "дверь закрылась и больше не открывалась". Якобы сирийский командир дал указание тюремщикам: "Не убивайте эту свинью, но и не пытайтесь оставить ее в живых".

Но Бруннер пережил самого Хафеза Асада, который умер в 2000 году.

Были большие надежды на то, что бывший окулист Национальной службы здравоохранения Британии Башар Асад будет другим, но он продолжил террор своего отца и не выдал Бруннера. Считается, что детищем Бруннера была печально известная тюрьма Сайедная, известная также, как "Красная тюрьма", или "Человеческая бойня", неподалеку от Дамаска.

Красная тюрьма, или тюрьма Сайедная у Дамаска Фото: Wikipedia

Телеканал CNN опубликовал видео, когда журналистка Кларисса Вард, осматривая с сирийскими повстанцами "Красную тюрьму", обнаружила заключенного, который три месяца не видел солнца. Мужчина был в камере, которую пропустили, освобождая заключенных.

Американские журналисты посетили "Красную тюрьму" возле Дамаска

Напомним, сирийские повстанцы открыли двери тюрьмы после того, как заняли Дамаск. Amnesty International утверждает, что в Сайеднае каждую неделю тайно казнили десятки людей , оценивая, что в период с 2011 по 2016 год было убито до 13 000 сирийцев.