Иран представил новый мобильный ЗРК Tondar малой дальности: что о нем известно (фото)

Создание такой системы — это ответ на вызовы и угрозы ударов по стратегическим объектам, таких как военные базы и ядерные объекты Ирана.

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В январе в ходе военных учениях Eqtedar 1403 иранская армия представила свою последнюю разработку — мобильную зенитную ракетную систему Tondar (Гром). Это важное событие для иранской оборонной промышленности, которая, несмотря на многолетние санкции и ограничения, продолжает развивать собственные технологии. Об этом пишут обозреватели Army Recognition.

Система появилась не на пустом месте. Ее создание — это ответ на вызовы в условиях постоянного давления и угрозы ударов по стратегическим объектам, таких как военные базы и ядерные объекты. В частности иранские военные отмечают, что новый ракетный комплекс должен усилить противовоздушную оборону страны от израильских атак.

Фото: Соцсети

Tondar создан для решения задач, которые трудно выполнить традиционными средствами ПВО. Его главная цель — защита объектов от низколетящих угроз: крылатых ракет, беспилотников и высокоточных боеприпасов. Комплекс достаточно мобильный, благодаря чему его можно развернуть в любой точке страны за считанные часы. Это делает систему гибким инструментом в условиях постоянно меняющейся боевой обстановки.

Между тем характеристики иранского комплекса пока неизвестны, равно как и возможности зенитных ракет, которые используются для поражения целей.

Обозреватели отмечают, что Иран уже известен созданием собственных систем ПВО, таких как Bavar-373 и Khordad-15, способных противостоять средне- и дальнемагистральным угрозам. Но Tondar выделяется своей специализацией. В современном бою, где дроны и крылатые ракеты становятся ключевым элементом, система такого уровня жизненно необходима.

Развитие таких платформ — часть масштабной стратегии Ирана, направленной на повышение обороноспособности. Помимо систем ПВО, страна активно разрабатывает беспилотники, баллистические ракеты и кибероружие, создавая многослойную защиту от всех возможных угроз.

"Несмотря на то, что система "Гром" представляет собой значительный шаг вперед в развитии потенциала ПВО Ирана, проблемы остаются, особенно в плане получения самых современных компонентов и технологий", — подытожили обозреватели.

Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана 9 января представил новейший барражирующий боеприпас Rezvan, оснащенный контейнерной системой запуска. По информации иранских источников, дрон-камикадзе способен эффективно поражать как пехотные, так и укрепленные цели.