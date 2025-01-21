США мають намір модернізувати Abrams M1A3 з урахуванням критики танків, що воюють в Україні

Танки модифікації M1A1 зіткнулися на українському фронті з уразливістю до протитанкових засобів ураження, логістичними складнощами та великою витратою палива. Таким чином M1A3 Abrams має стати більш живучим, легким і економічним.

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Армія США оголосила 18 січня про значні зміни в програмі модернізації танків з наданням подробиць про нову версію основного бойового танка (ОБТ) M1A3 Abrams. Цю інформацію було розкрито напередодні навчань Combined Arms Live Fire Exercise (CALFEX), проведених на полігоні в штаті Техас із моделюванням реалістичних бойових сценаріїв. Про це повідомили в Army Recognition.

Танк M1A3 Abrams, відомий раніше як M1E3, являє собою останню версію платформи, розробленої в рамках програми створення бойових танків, розпочатої 1971 року.

З моменту появи M1 Abrams на початку 1980-х років, танк пройшов численні модернізації, зокрема M1A1 і M1A2, які враховували нові вимоги сучасного поля бою. Однак, у зв'язку зі зміненими загрозами, армія США вирішила припинити заплановані оновлення M1A2 SEPv4 і сконцентруватися на новій платформі.

Новий M1A3 Abrams: крок уперед у технологіях

Досвід використання танків M1A1 Abrams в Україні виявив критичні вразливості, які стали основою для розробки M1A3. Майже половина з 31 танка, поставленого в Україну, була знищена або пошкоджена після розгортання. Основні труднощі застосування американських танків включали високу сприйнятливість до сучасної протитанкової зброї, такої як Javelin і Stugna-P, а також логістичні складнощі через велику вагу і високу витрату палива.

Танк M1 Abrams Сил оборони України Фото: Соцмережi

Така ситуація актуалізувала необхідність підвищення живучості та мобільності танків, що стало пріоритетом у розробці M1E3 Abrams.

Таким чином M1A3 Abrams став відповіддю на виявлені вразливості в бою, включно з тими, що були продемонстровані під час застосування M1A1 в Україні. Конструкційні зміни спрямовані на розв'язання проблем, пов'язаних із живучістю, мобільністю та логістичною складністю. Серед ключових нововведень:

Гібридно-електрична силова установка, що скорочує витрату палива на 50%.

Модульна архітектура відкритих систем для швидкого впровадження нових технологій.

Безпілотна вежа для підвищення безпеки екіпажу.

Системи активного захисту для нейтралізації загроз від дронів і сучасних боєприпасів.

Інтеграція додатків штучного інтелекту для поліпшення ситуаційної обізнаності та автоматичної цілевказівки.

За словами експертів, технологічний демонстратор AbramsX, представлений у 2022 році, відіграв важливу роль у розробці M1A3. Впроваджені рішення, такі як полегшена конструкція, гібридний двигун і поліпшені системи управління вогнем, тепер стали частиною нового покоління американських танків.

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