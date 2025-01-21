США намерены модернизировать Abrams M1A3 с учетом критики танков, воюющих в Украине

Танки модификации M1A1 столкнулись на украинском фронте с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, логистическими сложностями и большим расходом топлива. Таким образом M1A3 Abrams должен стать более живучим, легким и экономичным.

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Армия США объявила 18 января о значительных изменениях в программе модернизации танков с предоставлением подробностей о новой версии основного боевого танка (ОБТ) M1A3 Abrams. Эта информация была раскрыта в преддверии учений Combined Arms Live Fire Exercise (CALFEX), проведенных на полигоне в штате Техас с моделированием реалистичных боевых сценариев. Об этом сообщили в Army Recognition.

Танк M1A3 Abrams, известный ранее как M1E3, представляет собой последнюю версию платформы, разработанной в рамках программы создания боевых танков, начатой в 1971 году.

С момента появления M1 Abrams в начале 1980-х годов, танк прошел многочисленные модернизации, включая M1A1 и M1A2, которые учитывали новые требования современного поля боя. Однако, в связи с изменившимися угрозами, армия США решила прекратить запланированные обновления M1A2 SEPv4 и сконцентрироваться на новой платформе.

Новый M1A3 Abrams: шаг вперед в технологиях

Опыт использования танков M1A1 Abrams в Украине выявил критические уязвимости, которые стали основой для разработки M1A3. Почти половина из 31 танка, поставленного в Украину, была уничтожена или повреждена после развертывания. Основные трудности применения американских танков включали высокую восприимчивость к современному противотанковому оружию, таким как Javelin и Stugna-P, а также логистические сложности из-за большого веса и высокого расхода топлива.

Танк M1 Abrams Сил обороны Украины Фото: Соцсети

Такая ситуация актуализировала необходимость повышения живучести и мобильности танков, что стало приоритетом в разработке M1E3 Abrams.

Таким образом M1A3 Abrams стал ответом на выявленные уязвимости в бою, включая те, что были продемонстрированы в ходе применения M1A1 в Украине. Конструкционные изменения направлены на решение проблем, связанных с живучестью, мобильностью и логистической сложностью. Среди ключевых нововведений:

Гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%.

Модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий.

Беспилотная башня для повышения безопасности экипажа.

Системы активной защиты для нейтрализации угроз от дронов и современных боеприпасов.

Интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.

По словам экспертов, технологический демонстратор AbramsX, представленный в 2022 году, сыграл важную роль в разработке M1A3. Внедренные решения, такие как облегченная конструкция, гибридный двигатель и улучшенные системы управления огнем, теперь стали частью нового поколения американских танков.

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Напомним, в ВСУ показали взаимодействие БМП Bradley и танка Abrams в ходе боевых действий в Курской области РФ. В одном из эпизодов украинские бойцы применили ракету TOW по противнику, лишив укрытия ВС РФ.