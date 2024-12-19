Надихала мільйони: померла дівчина, яка старіє у вісім разів швидше (фото)

Беандрі Буйсен стала відома в соцмережах, де ділилася своєю історією і надихала людей. Попри діагноз і обмежений прогноз життя, вона прожила довше передбачуваних 14 років.

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У Південній Африці померла 19-річна, яка страждала на рідкісне генетичне захворювання — синдром Гатчінсона-Гілфорда, що спричиняє прискорене старіння організму. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що її відхід став трагічною новиною для мільйонів людей, натхненних її життям і боротьбою.

Беандрі, чий фізичний вік до моменту смерті становив 152 роки через старіння, що прогресує (по вісім років за кожен прожитий рік), була однією з 200 відомих носіїв цього захворювання у світі. Тільки одна дитина з чотирьох мільйонів народжується з подібним синдромом.

Молода південноафриканка здобула популярність завдяки соціальним мережам Фото: Facebook

Молода південноафриканка здобула популярність завдяки соціальним мережам, де ділилася своєю історією, надихаючи людей боротися з життєвими труднощами. Попри діагноз і обмежений прогноз життя, вона прожила довше за передбачувані 14 років.

За два місяці до своєї смерті Беандрі перенесла успішну операцію на відкритому серці. Вона сподівалася відновитися і відсвяткувати Різдво з родиною, але її життя обірвалося раніше.

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що вчора наша дорога Беандрі покинула цей світ. Вона була символом надії, радості та боротьби. Беандрі стала натхненням для тисяч людей, а її посмішка і сміх назавжди залишаться в нашій пам'яті", — написала мати Беандрі, Беа Буйсен, на сторінці доньки у Facebook.

Незважаючи на діагноз і обмежений прогноз життя, вона прожила довше за передбачувані 14 років Фото: Facebook

Беандрі активно використовувала TikTok та інші платформи для того, щоб підвищувати обізнаність про синдром прогерії та підтримувати людей з особливими потребами.

"Моя мета — показати світу, що кожна людина унікальна, і надихнути тих, хто потребує підтримки", — говорила вона.

Раніше Фокус писав, що медсестра розповіла про те, що відбувається з тілом після смерті. Джулі МакФадден доглядає за людьми, що помирають й розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.