Вдохновляла миллионы: умерла девушка, стареющая в восемь раз быстрее (фото)

Беандри Буйсен стала известна в соцсетях, где делилась своей историей и вдохновляла людей. Несмотря на диагноз и ограниченный прогноз жизни, она прожила дольше предполагаемых 14 лет.

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В Южной Африке умерла 19-летняя, страдавшая редким генетическим заболеванием — синдромом Хатчинсона-Гилфорда, которое вызывает ускоренное старение организма. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что ее уход стал трагической новостью для миллионов людей, вдохновленных ее жизнью и борьбой.

Беандри, чей физический возраст к моменту смерти составлял 152 года из-за прогрессирующего старения (по восемь лет за каждый прожитый год), была одной из 200 известных носителей этого заболевания в мире. Только один ребенок из четырех миллионов рождается с подобным синдромом.

Молодая южноафриканка обрела известность благодаря социальным сетям Фото: Facebook

Молодая южноафриканка обрела известность благодаря социальным сетям, где делилась своей историей, вдохновляя людей бороться с жизненными трудностями. Несмотря на диагноз и ограниченный прогноз жизни, она прожила дольше предполагаемых 14 лет.

За два месяца до своей смерти Беандри перенесла успешную операцию на открытом сердце. Она надеялась восстановиться и отпраздновать Рождество с семьей, но ее жизнь оборвалась раньше.

"С глубокой печалью мы сообщаем, что вчера наша дорогая Беандри покинула этот мир. Она была символом надежды, радости и борьбы. Беандри стала вдохновением для тысяч людей, а ее улыбка и смех навсегда останутся в нашей памяти", — написала мать Беандри, Беа Буйсен, на странице дочери в Facebook.

Несмотря на диагноз и ограниченный прогноз жизни, она прожила дольше предполагаемых 14 лет Фото: Facebook

Беандри активно использовала TikTok и другие платформы для того, чтобы повышать осведомленность о синдроме прогерии и поддерживать людей с особыми потребностями.

"Моя цель — показать миру, что каждый человек уникален, и вдохновить тех, кто нуждается в поддержке", — говорила она.

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