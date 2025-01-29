Любительница мопсов тратит целое состояние на спасение и уход за сотнями собак (фото)

Однажды Шерил Гоу приютила бездомного мопса, которого никто не захотел забрать. С того момента женщина активно занялась спасением собак, а их число в ее доме неуклонно увеличивалось.

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62-летняя Шерил Гоу из Ист-Ранда (Южная Африка), посвятила свою жизнь спасению и уходу за мопсами с особыми потребностями. Вместе со своим 71-летним мужем Малкольмом она содержит частный приют Pug Rescue South Africa, в котором проживает более 200 собак. Ежемесячные расходы на содержание приюта составляют тысячи фунтов стерлингов, но женщина ни о чем не жалеет. Об этом пишет What’s The Jam.

Еще работая в фармацевтической компании, Шерил однажды взяла к себе бездомного мопса, которого никто не хотел забирать. Этот момент стал поворотным в ее жизни — вскоре она начала активно участвовать в спасении собак, и с тех пор их количество только росло.

Издание отмечает, что содержание приюта обходится дорого: только на ветеринарные услуги уходит около 3 400 фунтов стерлингов в месяц, а на высококачественный корм – 1 470 фунтов. Однако супруги продолжают бороться за животных, организуя фандрайзинг и привлекая спонсоров.

По словам Шерил, мопсы – одна из самых уязвимых пород Фото: Jam Press

По словам Шерил, мопсы – одна из самых уязвимых пород. Из-за особенностей разведения у них часто возникают серьезные проблемы со здоровьем: заболевания дыхательной системы, кожные инфекции и патологии глаз. Многие владельцы отказываются от собак, когда те начинают требовать дорогостоящего лечения.

За 16 лет существования приюта Шерил и Малкольм спасли более 2 000 мопсов. В их заботливых руках находятся собаки с различными медицинскими проблемами, включая слепоту, карликовость, диабет и даже пороки сердца. Спасенные животные получают полный комплекс ветеринарных услуг, включая стерилизацию, вакцинацию и микрочипирование.

За 16 лет существования приюта Шерил и Малкольм спасли более 2 000 мопсов Фото: Jam Press

Хотя уход за столькими собаками требует огромных усилий и финансовых затрат, Шерил не планирует останавливаться. Благодаря поддержке семьи, друзей и волонтеров приют продолжает развиваться. Недавно одна из благотворительниц пожертвовала участок земли для расширения приюта.

"Мы начинаем планировать преемственность. Я мечтаю, чтобы Pug Rescue имел стабильное будущее", — поделилась Шерил.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.