Любителька мопсів витрачає цілий статок на порятунок і догляд за сотнями собак (фото)

Одного разу Шеріл Гоу прихистила бездомного мопса, якого ніхто не захотів забрати. Відтоді жінка активно зайнялася порятунком собак, а їхня кількість у її будинку неухильно збільшувалася.

Related video

62-річна Шеріл Гоу з Іст-Ранда (Південна Африка), присвятила своє життя порятунку та догляду за мопсами з особливими потребами. Разом зі своїм 71-річним чоловіком Малкольмом вона утримує приватний притулок Pug Rescue South Africa, в якому проживає понад 200 собак. Щомісячні витрати на утримання притулку становлять тисячі фунтів стерлінгів, але жінка ні про що не шкодує. Про це пише What's The Jam.

Ще працюючи у фармацевтичній компанії, Шеріл одного разу взяла до себе бездомного мопса, якого ніхто не хотів забирати. Цей момент став поворотним у її житті — незабаром вона почала брати активну участь у порятунку собак, і відтоді їхня кількість тільки зростала.

Видання зазначає, що утримання притулку обходиться дорого: тільки на ветеринарні послуги йде близько 3 400 фунтів стерлінгів на місяць, а на високоякісний корм — 1 470 фунтів. Однак подружжя продовжує боротися за тварин, організовуючи фандрайзинг і залучаючи спонсорів.

За словами Шеріл, мопси — одна з найвразливіших порід Фото: Jam Press

За словами Шеріл, мопси — одна з найвразливіших порід. Через особливості розведення у них часто виникають серйозні проблеми зі здоров'ям: захворювання дихальної системи, шкірні інфекції та патології очей. Багато власників відмовляються від собак, коли ті починають вимагати дорогого лікування.

За 16 років існування притулку Шеріл і Малкольм врятували понад 2 000 мопсів. У їхніх дбайливих руках перебувають собаки з різними медичними проблемами, включно зі сліпотою, карликовістю, діабетом і навіть вадами серця. Врятовані тварини отримують повний комплекс ветеринарних послуг, включно зі стерилізацією, вакцинацією та мікрочипуванням.

За 16 років існування притулку Шеріл і Малкольм врятували понад 2 000 мопсів Фото: Jam Press

Хоча догляд за стількома собаками вимагає величезних зусиль і фінансових витрат, Шеріл не планує зупинятися. Завдяки підтримці сім'ї, друзів і волонтерів притулок продовжує розвиватися. Нещодавно одна з благодійниць пожертвувала ділянку землі для розширення притулку.

"Ми починаємо планувати спадкоємність. Я мрію, щоб Pug Rescue мав стабільне майбутнє", — поділилася Шеріл.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.