В ОАЭ представили революционную БМП RILA: чем интересна бронемашина (видео)

По мнению специалистов RILA 6x6 является идеальным решением для военных, предлагая сочетание огневой мощи, защиты и мобильности.

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На международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби международная компания International Armored Group (IAG) презентовала новейшую боевую машину пехоты (IFV) RILA 6x6. Эта разработка ориентирована на современные условия ведения боя, обеспечивая высокую мобильность, надежную защиту и мощное вооружение. Об этом 18 февраля сообщили в Army Recognition.

RILA 6x6 представляет собой колесную бронемашину, адаптированную для выполнения боевых и миротворческих задач. Машина имеет массу от 15 000 до 18 000 кг и габариты 7,2 м в длину, 2,82 м в ширину и 3,5 м в высоту. Экипаж состоит из трех человек (командир, водитель, наводчик), а десантный отсек вмещает до шести пехотинцев.

Основное вооружение может включать 90-мм пушку или автоматическую пушку калибром 25–30 мм, что делает машину эффективной против бронетехники и укрепленных позиций. Дополнительно возможна установка 7,62-мм или 12,7-мм пулеметов, а также противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Силовая установка представлена дизельными двигателями объемом 9–13 литров мощностью 450–540 л.с., обеспечивающими скорость более 100 км/ч и запас хода 600 км. Машина способна преодолевать 60% подъем, 30% боковой уклон, 2-метровую траншею и водные преграды глубиной до 1,5 м.

Бронезащита RILA 6x6 соответствует STANAG 4569 уровня AEP-55 Vol 1 Level 3 и AEP-55 Vol 2 Level 4A/4B, что обеспечивает устойчивость к стрелковому оружию, артиллерийским осколкам и взрывам мин. Машина также оснащена взрывозащищенными сиденьями.

Дополнительное оснащение включает:

Систему управления боем (BMS).

Круговой обзор 360° и камеры ночного видения.

Систему пожаротушения и защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (ХБРЯ).

Гидравлическую лебедку и вспомогательную силовую установку (APU).

"Предлагая сочетание огневой мощи, защиты и мобильности, RILA 6x6 является идеальным решением для военных, которые ищут надежную и адаптируемую боевую машину пехоты".

Напомним, в Соединенных Штатах работают над новым БМП XM-30 с учетом опыта российско-украинской войны. Инженеры намерены повысить выживаемость бронемашины за счет систем активной защиты, которые будут противодействовать атакам дронов и ПТУР.