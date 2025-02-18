В ОАЕ представили революційну БМП RILA: чим цікава бронемашина (відео)

На думку фахівців RILA 6x6 є ідеальним рішенням для військових, пропонуючи поєднання вогневої потужності, захисту та мобільності.

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На міжнародній виставці озброєнь IDEX 2025 в Абу-Дабі міжнародна компанія International Armored Group (IAG) презентувала новітню бойову машину піхоти (IFV) RILA 6x6. Ця розробка орієнтована на сучасні умови ведення бою, забезпечуючи високу мобільність, надійний захист і потужне озброєння. Про це 18 лютого повідомили в Army Recognition.

RILA 6x6 являє собою колісну бронемашину, адаптовану для виконання бойових і миротворчих завдань. Машина має масу від 15 000 до 18 000 кг і габарити 7,2 м завдовжки, 2,82 м завширшки та 3,5 м заввишки. Екіпаж складається з трьох осіб (командир, водій, навідник), а десантний відсік вміщує до шести піхотинців.

Основне озброєння може містити 90-мм гармату або автоматичну гармату калібром 25-30 мм, що робить машину ефективною проти бронетехніки та укріплених позицій. Додатково можливе встановлення 7,62-мм або 12,7-мм кулеметів, а також протитанкових керованих ракет (ПТКР).

Силова установка представлена дизельними двигунами об'ємом 9-13 літрів потужністю 450-540 к.с., що забезпечують швидкість понад 100 км/год і запас ходу 600 км. Машина здатна долати 60% підйом, 30% бічний ухил, 2-метрову траншею і водні перешкоди глибиною до 1,5 м.

Бронезахист RILA 6x6 відповідає STANAG 4569 рівня AEP-55 Vol 1 Level 3 та AEP-55 Vol 2 Level 4A/4B, що забезпечує стійкість до стрілецької зброї, артилерійських осколків і вибухів мін. Машина також оснащена вибухозахищеними сидіннями.

Додаткове оснащення включає:

Систему управління боєм (BMS).

Круговий огляд 360° і камери нічного бачення.

Систему пожежогасіння та захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (ХБРЯ).

Гідравлічну лебідку і допоміжну силову установку (APU).

"Пропонуючи поєднання вогневої потужності, захисту та мобільності, RILA 6x6 є ідеальним рішенням для військових, які шукають надійну та адаптовану бойову машину піхоти".

Нагадаємо, у Сполучених Штатах працюють над новим БМП XM-30 з урахуванням досвіду російсько-української війни. Інженери мають намір підвищити виживаність бронемашини завдяки системам активного захисту, які протидіятимуть атакам дронів і ПТУР.