Заміна "Бредлі": у США працюють над новим БМП XM-30 з урахуванням досвіду війни в Україні

Конструктори мають намір підвищити виживаність бронемашини завдяки системам активного захисту, які протидіятимуть атакам БПЛА і протитанкових керованих ракет.

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Армія США переглядає технічні вимоги до перспективної бойової машини піхоти (БМП) XM-30, спираючись на уроки, витягнуті з російсько-українського конфлікту. Основний акцент зроблено на посиленні захисту від протитанкових керованих ракет (ПТКР) і безпілотних авіаційних систем, які продемонстрували високу ефективність проти бронетехніки. Про це повідомляє ресурс Army Recognition.

Одним із ключових оновлень стане інтеграція передових комплексів активного захисту (КАЗ), призначених для нейтралізації загроз з боку ПТКР і дронів. Хоча системи на кшталт Iron Fist і AMAP-ADS вже довели свою ефективність у боротьбі з ракетами, залишаються питання щодо їхньої адаптації до зростаючої загрози дронів, які атакують бронетехніку з різних напрямків. Армія США розглядає варіант комбінованої протидії — із застосуванням як кінетичних перехоплювачів, так і радіоелектронних засобів придушення.

Додатково XM-30 може отримати комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення каналів управління безпілотниками, а також зброю спрямованої енергії (можливо лазерні установки), здатну нейтралізувати дрони в повітрі. Ці заходи мають підвищити живучість машини в умовах сучасної війни, де безпілотні системи стають ключовим інструментом ураження бронетехніки.

Перспективи БМП XM-30

XM-30 є розвитком програми Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), запущеної в рамках заміни застарілої бронемашини M-2 Bradley. Остання перебуває в експлуатації з 1981 року і досягла, на думку фахівців, межі модернізаційного потенціалу.

Нова машина повинна поєднувати можливість управління екіпажем і дистанційне виконання завдань, відповідаючи сучасним вимогам до автоматизованих бойових систем. Нова БМП стане основним засобом механізованих бригад армії США і виконуватиме не тільки функції транспортування і вогневої підтримки піхоти, а й взаємодіятиме з автономними системами на полі бою.

Зазначимо, що за значний контракт на 45 млрд доларів, який передбачає заміну приблизно 2400 Bradley, змагаються гіганти Rheinmetall і General Dynamics Land Systems.

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Нагадаємо, американські БМП Bradley пройдуть модернізацію, в рамках якої буде встановлено систему захисту з кутовими датчиками. Система встановлюється на башті машини та призначена для 360-градусного виявлення ПТКР.