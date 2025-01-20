Знамениті БМП Bradley отримають нову систему захисту: у чому суть модернізації

Йдеться про систему VBK з кутовими датчиками, які здатні швидко виявляти лазерні цілевказівники, що використовуються для наведення ПТКР.

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Армія США зробила значний крок у напрямку модернізації бойової машини піхоти Bradley. На полігоні Юма (Yuma Proving Ground, YPG) проведено виробничі кваліфікаційні випробування передового базового комплекту системи захисту машини (VBK), який являє собою ключову інновацію для підвищення живучості машини на полі бою. Про це 19 січня повідомили в Army Recognition.

Система VBK використовує передові кутові датчики, розміщені на башті машини, для забезпечення 360-градусного виявлення вхідних лазерних загроз. Ці датчики дають змогу команді Bradley оперативно виявляти лазерні цілевказівники, які використовуються для наведення керованих протитанкових ракет (ПТКР).

Командир машини за допомогою незалежного оглядового пристрою може швидко визначити джерело загрози, отже, в екіпажу з'являється час на реакцію і протидію.

БМП Bradley на полігоні в Юмі

Перебіг випробувань

Випробування включали імітацію бойових дій з використанням бойової стрільби в русі та в стаціонарних умовах. Під час тестування, коли машина проходила 6500 миль, систему VBK перевіряли на здатність виявлення загроз під різними кутами, включно з прихованими позиціями противника на височинах. Як заявляють розробники, така комплексна перевірка продемонструвала, що VBK здатна ефективно працювати в найекстремальніших умовах.

Загалом, зазначили оглядачі, впровадження базового комплекту захисту Bradley є частиною довгострокової програми модернізації, спрямованої на те, щоб БМП залишалися ефективними й захищеними в майбутніх конфліктах.

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