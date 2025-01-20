Знаменитые БМП Bradley получат новую систему защиты: в чем суть модернизации

Речь идет о системе VBK с угловыми датчиками, которые способны быстро выявлять лазерные целеуказатели, используемые для наведения ПТУР.

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Армия США сделала значительный шаг в направлении модернизации боевой машины пехоты Bradley. На полигоне Юма (Yuma Proving Ground, YPG) проведены производственные квалификационные испытания передового базового комплекта системы защиты машины (VBK), который представляет собой ключевую инновацию для повышения живучести машины на поле боя. Об этом 19 января сообщили в Army Recognition.

Система VBK использует передовые угловые датчики, размещенные на башне машины, для обеспечения 360-градусного обнаружения входящих лазерных угроз. Эти датчики позволяют команде Bradley оперативно выявлять лазерные целеуказатели, используемые для наведения управляемых противотанковых ракет (ПТУР).

Командир машины с помощью независимого обзорного устройства может быстро определить источник угрозы, таким образом у экипажа появляется время на реакцию и противодействие.

БМП Bradley на полигоне в Юме

Ход испытаний

Испытания включали имитацию боевых действий с использованием боевой стрельбы в движении и в стационарных условиях. В ходе тестирования, когда машина проходила 6500 миль, система VBK проверялась на способность обнаружения угроз под разными углами, включая скрытые позиции противника на возвышенностях. Как заявляют разработчики, такая комплексная проверка продемонстрировала, что VBK способна эффективно работать в самых экстремальных условиях.

В целом, отметили обозреватели, внедрение базового комплекта защиты Bradley является частью долгосрочной программы модернизации, направленной на то, чтобы БМП оставались эффективными и защищенными в будущих конфликтах.

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