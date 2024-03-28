Бронетанковий кулак Заходу. Що прийде на заміну Abrams, Leopard і Leclerc

Війна в Україні впливає на те, як розвиватимуться танки на війні. Якщо спочатку танки ставали тільки важче, то зараз повертається акцент на мобільність і вогневу міць.

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Російсько-українська війна впливає на Захід не тільки тим, що всі почали купувати зброю і модернізувати армію, але й на плани розробок і розвиток цілих машин. Фокус розібрався, що планують робити США, Велика Британія, Німеччина і Франція з бронетехнікою у майбутньому.

Війну в Україні вивчають багато партнерів, щоб дізнаватися про сучасні умови поля бою і російські розробки. Наприклад, в США доставляли російський танк Т-90А. Його мав отримати Абердинський випробувальний центр армії США у штаті Техас. Велика Британія вивчає трофейну техніку РФ і розробляє разом з Україною нові зразки зброї. Зазвичай співпраця залишається непублічною. Багато західних країн перебувають у стадії розробок нових танків та БМП, щоб залишатися потужними засобами на полі бою.

США – кардинальна зміна концепції Abrams

Військове керівництво США відмовилось від планів розробки версії Abrams M1A2 System Enhanced Package v4 (SEPv4). Відмову прямо повʼязали з війною в Україні, бо танк має бути мобільним і мати більшу виживаність. Особливо це необхідно на полях битв у майбутньому у 2040-х і так далі.

Армія США оголосила про кардинальні зміни у стратегії розвитку Abrams. Машина отримала маркування M1E3. Очікується, що танк має надійти в стрій у 2030-х роках. Буква "Е" означає значні інженерні зміни у порівнянні з попереднім танком.

"Розробка M1E3 Abrams включатиме найкращі характеристики M1A2 SEPv4 і відповідатиме найновішим стандартам модульної архітектури відкритих систем, що дозволить швидше оновлювати технології та потребуватиме менше ресурсів", — заявили в Пентагоні.

Концепт розвитку M1E3 Abrams Фото: скріншот

Ще однією причиною стало те, що танк не може постійно нарощувати масу, а також має зменшити свій слід в атмосфері. Остання версія M1A2 SEPv3 маса бойову вагу 76-78 тонн. Нещодавно військові презентували концепцію Abrams M1E3. Ось що наразі відомо:

вага — 60 тонн;

гібридна електрична установка, що вдвічі зменшить розхід палива;

наявність електричного ходу;

комплекс активного захисту Trophy;

120-мм гармата;

екіпаж 3 замість 4 бійців.

У підсумку Abrams має стати легшим, більш живучим танком, щоб бути важливим елементом на полі бою у майбутньому. До того ж у дослідженні армійської наукової ради і федеральної незалежної групи експертів прийшли до висновку, що M1 Abrams у нинішньому вигляді не буди ефективним проти війни з Китаєм. У 2040-х роках він не буде домінувати на полі бою, а відтак потребував змін.

Сучасні загрози на полі бою для танків

Нова концепція США передбачає, що на полі бою будуть танки Abrams M1E3, БМП XM30, бойові машини M10 Booker (в ЗМІ прозвали легким танком через 105-мм гармату) та наземні бойові роботи.

M2 Bradley замінять на XM30

Одна з найкращих бойових машин піхоти в українській армії M2 Bradley в США планують замінити на XM30. В строю 47-ї окремої механізованої бригади перебуває майже 200 БМП M2A2 Bradley і вона показує відмінний результат. В мережі було вже не одне відео, як бойова машина піхоти "розбирає" російські аналоги або навіть один з найсучасніших танків Т-90М "Прорив" під час битви за Авдіївку. Експерти називають Bradley однією з найкращих машин для війни. Справа дійшла до того, що BAE Systems не згорне виробництво БМП, але в США все одно працюють над заміною.

БМП XM-30 Фото: U.S. Army

Нова бойова машина піхоти стане значно важчою — маса зросте до 47-55 тонн. БМП XM-30 має надійти на озброєння до 2029 року. Наразі програма перебуває на стадії концепту, тому всі візуалізації є попередніми. Поки бойова машина має класичне компонування з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділу. Машина буде оснащена динамічним захистом і матиме підвищений захист для екіпажу.

Автоматична гармата матиме калібр 50-мм, екіпаж два бійці плюс шість бійців у десантному відділенні і гібридну силову установку.

MGCS і Panther замість Leopard і Leclerc – Франція, Німеччина і Італія створюють спільний танк

Франція і Німеччина нещодавно досягла суттєвого прогресу в розробці танка майбутнього з робочою назвою проєкту MGCS. Переговори протягом кількох років мали складності. Відтак зараз танк не очікують в строю до 2040-го року. Проривом названо те, що Берлін і Париж поділили обовʼязки в спільній програмі.

MGCS проєкт майбутнього танку Фото: Nexter Group

Спільна робота над проєктом стартувала у 2017 році для заміни німецьких Leopard 2, французьких Leclerc і віднедавна італійські Ariete. Зараз у розробці беруть участь:

німецький Rheinmetall;

франко-німецький KNDS;

італійський Leonardo.

Технічні специфікації ще не підтверджені, але в Міноборони Франції заявили, що хотіли б мати в машині електромагнітну і лазерну зброю, підвищений захист від дронів і можливість роботи в автоматизованому режимі. Франція і Німеччина також враховує досвід війни в Україні, тому має бути підвищений захист від повітряних загроз. Італія зі свого боку наразі формує бачення майбутньої машини.

KF-51 Panther і Leopard 2A8

Німецькі виробники паралельно з MGCS мають ще два проєкти:

модернізація Leopard 2 до рівня 2A8;

створення нового KF-51 Panther.

Першим покупцем Panther буде Угорщина, де Rheinmetall відкрив виробничу лінію для бронетехніки. Новітній танк буде побудовано за новою архітектурою NGVA, яка передбачає використання розгалуженої цифрової мережі, до якої будуть підключені всі системи машини. Заявляється, що танк розроблений з нуля, але він має модульну конфігурацію. Танк матиме три члени екіпажі. Опціонально машина може бути автономною й керуватись дистанційно.

Гарматна система Future Gun System (FGS, 130-мм) має повністю автоматизовану систему зарядки, що вміщує 20 боєприпасів. FGS на понад 50% ефективніший, якщо порівняти із сучасними 120-мм системами, до того ж стріляє на більшу відстань. Її доповнює 12,7 мм спарений кулемет для ураження супротивників поблизу. Panther KF51 можна оснастити дистанційно керованим бойовим модулем для знищення безпілотників. Rheinmetall також анонсував повний захист від кіберзагроз.

Третім німецьким проєктом є Leopard 2A8, який вже зацікавив кілька виробників по в Європі. Машина буде оновленням Leopard 2A7 з комплексом захисту EuroTrophy.

Leopard 2A8 Фото: Army Times

"Leopard 2A8 розроблений, щоб забезпечити неперевершену продуктивність на полі бою, одночасно відповідаючи динамічним викликам сучасної війни", — заявив представник німецького виробника.

Машини вже хочуть купити в Чехії, Норвегії, Італії, Литві і Швеції.