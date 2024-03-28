Бронетанковый кулак Запада. Что придет на замену Abrams, Leopard и Leclerc

Война в Украине влияет на то, как будут развиваться танки на войне. Если сначала танки становились только тяжелее, то сейчас возвращается акцент на мобильность и огневую мощь.

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Российско-украинская война влияет на Запад не только тем, что все начали покупать оружие и модернизировать армию, но и на планы разработок и развитие целых машин. Фокус разобрался, что планируют делать США, Великобритания, Германия и Франция с бронетехникой в будущем.

Войну в Украине изучают многие партнеры, чтобы узнавать о современных условиях поля боя и российских разработках. Например, в США доставляли российский танк Т-90А. Его должен был получить Абердинский испытательный центр армии США в штате Техас. Великобритания изучает трофейную технику РФ и разрабатывает вместе с Украиной новые образцы оружия. Обычно сотрудничество остается непубличным. Многие западные страны находятся в стадии разработок новых танков и БМП, чтобы оставаться мощными средствами на поле боя.

США — кардинальное изменение концепции Abrams

Военное руководство США отказалось от планов разработки версии Abrams M1A2 System Enhanced Package v4 (SEPv4). Отказ прямо связали с войной в Украине, потому что танк должен быть мобильным и иметь большую выживаемость. Особенно это необходимо на полях сражений в будущем в 2040-х и так далее.

Армия США объявила о кардинальных изменениях в стратегии развития Abrams. Машина получила маркировку M1E3. Ожидается, что танк должен поступить в строй в 2030-х годах. Буква "Е" означает значительные инженерные изменения по сравнению с предыдущим танком.

"Разработка M1E3 Abrams будет включать лучшие характеристики M1A2 SEPv4 и соответствовать новейшим стандартам модульной архитектуры открытых систем, что позволит быстрее обновлять технологии и потребует меньше ресурсов", — заявили в Пентагоне.

Концепт развития M1E3 Abrams Фото: скриншот

Еще одной причиной стало то, что танк не может постоянно наращивать массу, а также должен уменьшить свой след в атмосфере. Последняя версия M1A2 SEPv3 масса боевой вес 76-78 тонн. Недавно военные представили концепцию Abrams M1E3. Вот что на данный момент известно:

вес — 60 тонн;

гибридная электрическая установка, что вдвое уменьшит расход топлива;

наличие электрического хода;

комплекс активной защиты Trophy;

120-мм пушка;

экипаж 3 вместо 4 бойцов.

В итоге Abrams должен стать более легким, более живучим танком, чтобы быть важным элементом на поле боя в будущем. К тому же в исследовании армейского научного совета и федеральной независимой группы экспертов пришли к выводу, что M1 Abrams в нынешнем виде не будет эффективным против войны с Китаем. В 2040-х годах он не будет доминировать на поле боя, а потому нуждался в изменениях.

Современные угрозы на поле боя для танков

Новая концепция США предусматривает, что на поле боя будут танки Abrams M1E3, БМП XM30, боевые машины M10 Booker (в СМИ прозвали легким танком из-за 105-мм пушки) и наземные боевые роботы.

M2 Bradley заменят на XM30

Одна из лучших боевых машин пехоты в украинской армии M2 Bradley в США планируют заменить на XM30. В строю 47-й отдельной механизированной бригады находится почти 200 БМП M2A2 Bradley и она показывает отличный результат. В сети было уже не одно видео, как боевая машина пехоты "разбирает" российские аналоги или даже один из самых современных танков Т-90М "Прорыв" во время битвы за Авдеевку. Эксперты называют Bradley одной из лучших машин для войны. Дело дошло до того, что BAE Systems не свернет производство БМП, но в США все равно работают над заменой.

БМП XM-30 Фото: U.S. Army

Новая боевая машина пехоты станет значительно тяжелее — масса возрастет до 47-55 тонн. БМП XM-30 должна поступить на вооружение до 2029 года. Сейчас программа находится на стадии концепта, поэтому все визуализации являются предварительными. Пока боевая машина имеет классическую компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отдела. Машина будет оснащена динамической защитой и будет иметь повышенную защиту для экипажа.

Автоматическая пушка будет иметь калибр 50-мм, экипаж два бойца плюс шесть бойцов в десантном отделении и гибридную силовую установку.

MGCS и Panther вместо Leopard и Leclerc — Франция, Германия и Италия создают совместный танк

Франция и Германия недавно достигла существенного прогресса в разработке танка будущего с рабочим названием проекта MGCS. Переговоры в течение нескольких лет имели сложности. Поэтому сейчас танк не ожидают в строю до 2040-го года. Прорывом названо то, что Берлин и Париж поделили обязанности в совместной программе.

MGCS проект будущего танка Фото: Nexter Group

Совместная работа над проектом стартовала в 2017 году для замены немецких Leopard 2, французских Leclerc и с недавних пор итальянские Ariete. Сейчас в разработке принимают участие:

немецкий Rheinmetall;

франко-немецкий KNDS;

итальянский Leonardo.

Технические спецификации еще не подтверждены, но в Минобороны Франции заявили, что хотели бы иметь в машине электромагнитное и лазерное оружие, повышенную защиту от дронов и возможность работы в автоматизированном режиме. Франция и Германия также учитывают опыт войны в Украине, поэтому должна быть повышенная защита от воздушных угроз. Италия со своей стороны пока формирует видение будущей машины.

KF-51 Panther и Leopard 2A8

Немецкие производители параллельно с MGCS имеют еще два проекта:

модернизация Leopard 2 до уровня 2A8;

создание нового KF-51 Panther.

Первым покупателем Panther будет Венгрия, где Rheinmetall открыл производственную линию для бронетехники. Новейший танк будет построен по новой архитектуре NGVA, которая предусматривает использование разветвленной цифровой сети, к которой будут подключены все системы машины. Заявляется, что танк разработан с нуля, но он имеет модульную конфигурацию. Танк будет иметь три члена экипажа. Опционально машина может быть автономной и управляться дистанционно.

Пушечная система Future Gun System (FGS, 130-мм) имеет полностью автоматизированную систему зарядки, вмещающую 20 боеприпасов. FGS более чем на 50% эффективнее по сравнению с современными 120-мм системами, к тому же стреляет на большее расстояние. Ее дополняет 12,7 мм спаренный пулемет для поражения противников вблизи. Panther KF51 можно оснастить дистанционно управляемым боевым модулем для уничтожения беспилотников. Rheinmetall также анонсировал полную защиту от киберугроз.

Третьим немецким проектом является Leopard 2A8, который уже заинтересовал несколько производителей по в Европе. Машина будет обновлением Leopard 2A7 с комплексом защиты EuroTrophy.

Leopard 2А8 Фото: Army Times

"Leopard 2A8 разработан, чтобы обеспечить непревзойденную производительность на поле боя, одновременно отвечая динамичным вызовам современной войны", — заявил представитель немецкого производителя.

Машины уже хотят купить в Чехии, Норвегии, Италии, Литве и Швеции.