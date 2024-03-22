"Історичний момент": Німеччина і Франція домовились щодо перспективного танка MGCS

Французький міністр оборони також заявив, що в Україні відкриють філію виробника KNDS, який виготовлятиме запчастини.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу з колегою Себастьєном Лекорню повідомив, що країнам вдалося досягти проривної згоди у проєкті танка майбутнього MGCS. Про це повідомляє Reuters.

"Це більше, ніж прорив, це історичний момент", — заявив Пісторіус.

MGCS — це проєкт розробки танка наступного покоління, який замінить Leopard 2 у Німеччині і Leclerc у Франції. Це другий спільний амбітний проєкт Парижа і Берліна. Другим є розробка винищувача FCAS шостого покоління. Також Пісторіус заявив, що сторони домовились рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами. Перший етап розробки ознаменується підписанням угоди в Парижі 26 квітня.

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Себастьян Лекорню додав, що програма винищувача FCAS також досягла суттєвого прогресу, але деталей щодо стану розробки він не надав. Завдяки угоді по проєкту MGCS концерн KNDS тепер зможе відкрити в Україні філію для виробництва запчастин і почати навчати персонал. KNDS — це франко-німецький концерн, який складається з Nexter та Krauss-Maffei Wegmann.

"Ми оголошуємо, що німецько-французька компанія KNDS закріпиться в Україні за допомогою місцевого підрозділу", — заявив Лекорню.

Нагадаємо, 30 січня ЗМІ писали, що Італія планує доєднатися у програму перспективних танків MGCS.

22 вересня стало відомо, що танк MGCS може отримати лазерну і електромагнітну зброю. Машина має стати технологічним проривом.