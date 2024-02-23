"Рухаємось у правильному напрямку": Saab про постачання Gripen Україні

Ключовою перепоною на шляху JAS-39 Gripen до України залишається вступ Швеції до НАТО. На думку Мікаеля Францена, постачання винищувачів може відбутись досить швидко.

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Українські льотчики пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen ще півроку тому. Наразі Швеція ще не прийняла рішення про постачання винищувачів Києву, але це може відбутись доволі швидко. Про це заявив директор з маркетингу Saab Defense Мікаель Францен в коментарі Defense News.

Швеція вже кілька місяців декларує можливість постачання Gripen JAS39 Україні, але головною перепоною на шляху цього рішення є вступ країни до НАТО. Поки тільки Угорщина не ратифікувала вступ Швеції до Альянсу. Угорський парламент має проголосувати 26 лютого. Виробник Saab каже, що вони рухаються в правильному напрямку.

"Ми очікуємо, що якби таке рішення було схвалено урядом Швеції, відправлення літака в Україну було б досить швидким. Зараз ми рухаємося в правильному напрямку", — заявив Мікаель Францен.

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Він також наголосив, що зсередини і ззовні Швеції залишається "великий поштовх" для того, щоб передати Україні Gripen. Saab готовий передати літаки Повітряним силам України, якщо буде відповідне рішення уряду. Також представники компанії заявили, що українські льотчики успішно пройшли базову ознайомчу підготовку.

"Одним із початкових викликів, який можна легко подолати, є мовний бар’єр, але навчити їх обслуговування літака та використанню його озброєння, а також належній тактиці, техніці та процедурам важче", – наголошує Францен.

Він також додає, що в середньому потрібно від 4 до 6 місяців, щоб льотчик почав використовувати літак в обмеженій кількості місій, зокрема "повітря-повітря" і поза видимістю.

Нагадаємо, 17 січня у Швеції назвали ключову умову для постачання літаків Gripen — вступ до НАТО.

9 листопада у Швеції заявили, що вони хочуть отримати винищувач наступного покоління.