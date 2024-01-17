Швеція не виключає передачу Україні літаків Gripen: названа умова

За словами очільника МЗС Швеції, "ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції".

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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не заперечує проти надання Україні літаків JAS39 Gripen, але пов’язує це рішення зі вступом Швеції до НАТО. Про це він оголосив 17 січня під час дискусії в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише інформаційне агентство "Укрінформ".

"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції. Але знову ж таки, ми нічого не виключаємо", — резюмував він.

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Тож знову рішення щодо України залежить від швидкості вжиття певних заходів, хоча ще у травні торік голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся з держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.

У серпні президент України Володимир Зеленський під час перебування у Швеції заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках Gripen і що з лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки з отримання Україною цих літаків.

Що відомо про літаки Gripen

Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Роботи над літаком розпочали в 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів.

У 1997 році JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил. Шведські літаки гарно зарекомендували себе у міжнародній воєнній операції в Лівії, під час якої патрулювали повітряний простір і вели розвідку.

Винищувач Gripen експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду. Крім того, рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія.

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Нагадаємо, що касетні боєприпаси американського виробництва вже не настільки ефективні для ЗСУ. Сили оборони на лінії фронту відчувають "снарядний голод", водночас ЗС РФ продовжують наступати та будувати укріплення, які важко уразити артилеристам.