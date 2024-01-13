"Велика проблема": касетні боєприпаси від США втратили ефективність для ЗСУ, — NYT

Українська армія на лінії фронту відчуває "боєприпасний голод", тоді як ЗС РФ продовжують наступати й будувати укріплення, які важко уразити артилеристам.

Related video

Україна зіткнулася не тільки з нестачею живої сили, а й з дефіцитом боєприпасів. Ситуацію зараз не рятує арсенал, який українським військовим передали США, йдеться в матеріалі The New York Times, опублікованому 13 січня.

Медіа зазначає, що запаси на східному кордоні країни вичерпуються через відсутність надійності західних поставок. Українські командири змушені економити боєприпаси, не знаючи, чи буде поповнення. Артилеристи ЗСУ вже не можуть активно відбивати нальоти ЗС РФ і самим атакувати противника через брак снарядів. Вони відкривають вогонь тільки в разі нападу російських військ на українські позиції. Дисбаланс боєприпасів відчувається по всій лінії фронту, яка розтягнулася на понад 900 кілометрів.

"Поки що ми можемо їх зупинити, але хто знає, завтра чи післязавтра, можливо, ми не зможемо їх зупинити. Це дійсно велика проблема для нас", — розповів журналістам військовий із позивним "Монк".

За словами українських солдатів, російські підрозділи перебувають у становищі, схожому на літо 2022 року, коли вони могли просто вимотувати ЗСУ, поки в бійців не закінчувалися боєприпаси. Але на відміну від того літа, зараз обсяги військової допомоги від країн-союзниць для України значно скоротилися.

Навіть постачання Сполученими Штатами касетних боєприпасів, що викликають суперечки через те, що вони завдають шкоди цивільному населенню ще довгий час після закінчення війни, втратили свою силу на полі бою.

Важливо

Касетні бомби допомагають ЗСУ: чи реально виробляти снаряди в Україні

"Спочатку, у вересні, ми могли вражати великі групи, але тепер вони нападають набагато меншими групами", — сказав командир взводу, який воював під Бахмутом.

Військовий додав, що росіяни зробили свої траншеї ще глибшими, і поцілити в них стало значно складніше.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов 20 червня 2023 року повідомляв про застосування ЗСУ касетних бомб у районі Красногорівки Донецької області. Під час вибухів було ліквідовано воєнкора Михайла Лучина.

Сили оборони Таврійського напрямку в липні 2023 року заявляли, що касетні боєприпаси внесуть перелом у перебіг війни з РФ і змінять становище на користь ЗСУ.