"Большая проблема": кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ, — NYT

Украинская армия на линии фронта ощущает "снарядный голод", в то время как ВС РФ продолжают наступать и строить укрепления, которые трудно поразить артиллеристам.

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Украина столкнулась не только с нехваткой живой силы, но и с дефицитом боеприпасов. Ситуацию сейчас не спасает арсенал, который украинским военным передали США, говориться в материале The New York Times, опубликованном 13 января.

Медиа отмечает, что запасы на восточной границе страны иссякают из-за отсутствия надежности западных поставок. Украинские командиры вынуждены экономить боеприпасы, не зная, будет ли пополнение. Артиллеристы ВСУ уже не могут активно отражать налеты ВС РФ и самим атаковать противника из-за нехватки снарядов. Они открывают огонь только при нападении российских войск на украинские позиции. Дисбаланс боеприпасов ощущается по всей линии фронта, которая растянулась на более чем 900 километров.

"Пока мы можем их остановить, но кто знает, завтра или послезавтра, возможно, мы не сможем их остановить. Это действительно большая проблема для нас", — рассказал журналистам военный с позывным "Монк".

По словам украинских солдат, российские подразделения находятся в положении, похожем на лето 2022 года, когда они могли просто изматывать ВСУ, пока у бойцов не заканчивались боеприпасы. Но в отличие от того лета, сейчас объемы военной помощи от стран-союзниц для Украины значительно сократились.

Даже поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов, вызывающих споры из-за того, что они наносят вред гражданскому населению еще долгое время после окончания войны, утратили свою силу на поле боя.

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Кассетные бомбы помогают ВСУ: реально ли производить снаряды в Украине

"Сначала, в сентябре, мы могли поражать большие группы, но теперь они нападают гораздо меньшими группами", — сказал командир взвода, воевавший под Бахмутом.

Военный добавил, что русские сделали свои траншеи еще глубже, и попасть в них стало сложнее.

Напомним, журналист Юрий Бутусов 20 июня 2023 года сообщал о применении ВСУ кассетных бомб в районе Красногоровки Донецкой области. Во время взрывов был ликвидирован военкор Михаил Лучин.

Силы обороны Таврического направления в июле 2023 года заявляли, что кассетные боеприпасы внесут перелом в ход войны с РФ и изменят положение в пользу ВСУ.