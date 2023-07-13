Деморализующий фактор: кассетные боеприпасы изменят ход войны в пользу Украины, — ВСУ (видео)

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные.

Related video

Поставленные Украине кассетные боеприпасы позволят ВСУ внести перелом в ход военных действий и изменить положение в свою пользу. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает "Радио Свобода".

Вместе с тем украинские защитники будут применять эти снаряды только в районах скопления российских войск.

"Это еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит ситуацию кардинально в пользу Сил обороны Украины", — заявил представитель ВСУ.

Районы, где применяются кассетные снаряды, будут после использования соответствующим образом обозначаться.

Районы применения кассетных снарядов будут маркироваться

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные", — подвел итог Шершень, добавив, что такие поставки нужны для прорыва российских позиций на оккупированных территориях.

Напомним, что волонтер рассказал, что ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в войне против РФ. Снаряды были получены в качестве трофеев в прошлом году.

Также сообщалось, что поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте. Военный аналитик Шон Белл объяснил, что кассетные бомбы могут быть эффективным способом расчистки минных полей. У Вашингтона есть значительные запасы такой разновидности вооружений.