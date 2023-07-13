Деморалізуючий фактор: касетні боєприпаси змінять хід війни на користь України, — ЗСУ (відео)

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, касетні боєприпаси використовуватимуть тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові.

Related video

Поставлені Україні касетні боєприпаси дадуть змогу ЗСУ внести перелом у перебіг військових дій і змінити становище на свою користь. Про це заявив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає "Радіо Свобода".

Водночас українські захисники застосовуватимуть ці снаряди тільки в районах скупчення російських військ.

"Це ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить ситуацію кардинально на користь Сил оборони України", — заявив представник ЗСУ.

Райони, де застосовуються касетні снаряди, будуть після використання відповідним чином позначатися.

Райони застосування касетних снарядів будуть маркуватися

"Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові", — підбив підсумок Шершень, додавши, що такі постачання потрібні для прориву російських позицій на окупованих територіях.

Нагадаємо, що волонтер розповів, що ЗСУ вже застосовували касетні боєприпаси у війні проти РФ. Снаряди були отримані як трофеї минулого року.

Також повідомлялося, що постачання касетних боєприпасів пов'язані з тим, що відбувається в Бахмуті. Військовий аналітик Шон Белл пояснив, що касетні бомби можуть бути ефективним способом розчищення мінних полів. У Вашингтона є значні запаси такого різновиду озброєнь.