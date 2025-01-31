Замена "Брэдли": в США работают над новым БМП XM-30 с учетом опыта войны в Украине

Конструкторы намерены повысить выживаемость бронемашины за счет систем активной защиты, которые будут противодействовать атакам БПЛА и противотанковых управляемых ракет.

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Армия США пересматривает технические требования к перспективной боевой машине пехоты (БМП) XM-30, опираясь на уроки, извлеченные из российско-украинского конфликта. Основной акцент сделан на усилении защиты от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и беспилотных авиационных систем, которые продемонстрировали высокую эффективность против бронетехники. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

Одним из ключевых обновлений станет интеграция передовых комплексов активной защиты (КАЗ), предназначенных для нейтрализации угроз со стороны ПТУР и дронов. Хотя системы типа Iron Fist и AMAP-ADS уже доказали свою эффективность в борьбе с ракетами, остаются вопросы об их адаптации к растущей угрозе дронов, которые атакуют бронетехнику с различных направлений. Армия США рассматривает вариант комбинированного противодействия – с применением как кинетических перехватчиков, так и радиоэлектронных средств подавления.

Дополнительно XM-30 может получить комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления каналов управления беспилотниками, а также оружие направленной энергии (возможно лазерные установки), способное нейтрализовать дроны в воздухе. Эти меры должны повысить живучесть машины в условиях современной войны, где беспилотные системы становятся ключевым инструментом поражения бронетехники.

Перспективы БМП XM-30

XM-30 является развитием программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), запущенной в рамках замены устаревшей бронемашины M-2 Bradley. Последняя находится в эксплуатации с 1981 года и достигла, по мнению специалистов, предела модернизационного потенциала.

Новая машина должна сочетать возможность управления экипажем и дистанционное выполнение задач, соответствуя современным требованиям к автоматизированным боевым системам. Новая БМП станет основным средством механизированных бригад армии США и будет выполнять не только функции транспортировки и огневой поддержки пехоты, но и взаимодействовать с автономными системами на поле боя.

Отметим, что за внушительный контракт на 45 млрд долларов, предусматривающий замену примерно 2400 Bradley, соревнуются гиганты Rheinmetall и General Dynamics Land Systems.

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Напомним, американские БМП Bradley пройдут модернизацию, в рамках которой будет установлена система защиты с угловыми датчиками. Система устанавливается на башне машины и предназначена для 360-градусного обнаружения ПТУР.