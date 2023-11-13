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Военный Фокус

Армия США показала концепт БМП будущего XM30

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БМП XM30

Новая машина должна заменить M2 Bradley, модернизационный потенциал которой уже исчерпан. БМП XM30 может быть как с экипажем, так и беспилотной.

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Боевая машина пехоты следующего поколения под названием XM30 впервые появилась в виде концепт-арта. Об этом сообщает программа развития армии США.

Преемник M2 Bradley под названием XM30 станет основной боевой машиной пехоты в Сухопутной армии США. БМП будут использовать для создания преимущества на позиции, а также для нанесения решающего удара. Кроме этого XM30 будет управлять роботами и системами с различными степенями автономности.

XM30 создали в рамках программы OMFV армии США. Заявляется, что БМП станет скачком в технологиях. Машина может быть беспилотной. M2 Bradley несмотря на эволюцию уже достигла предела в модернизации. 26 июня 2023 года армия США завершила начальный этап проектирования XM30. Сейчас 5 компаний получили контракты на разработку концепции машины:

  • Point Blank Enterprises;
  • Oshskosh Defense;
  • BAE Systems Land and Armaments; BAE Systems Land and Armaments;
  • General Dynamics Land Systems; General Dynamics Land Systems:
  • American Rheinmetall.

Общая стоимость контрактов оценивается в 299,4 млн долларов. Далее планируется создание первых прототипов. Обнародованный дизайн, пишут в Army Recognition, явно не отражает то, как в финале будет выглядеть машина. Она демонстрирует общее видение шасси и защищенности БМП.

Напомним, 27 июня СМИ писали, что известно о новой БМП XM30, которая заменит Bradley.

18 октября Австралия выбрала новейшую БМП AS21 Redback для собственной армии.