Всплеск закулисной дипломатии: отец Илона Маска похвастался, что организовал звонок сына президенту ЮАР

Эррол Маск когда-то занимался политикой, но теперь, похоже, стал куда влиятельней, благодаря близости своего сына к президенту США.

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Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, похвастался, что к нему теперь обращаются высокопоставленные политики за помощью. Маск-старший рассказал, что советник президента ЮАР Сирила Рамафосы попросил его организовать звонок Илону после того, как Трамп заявил, что сократит финансирование Южной Африки. Об этом пишет Reuters.

Эррол Маск - отец Илона Маска Фото: Getty Images

Президенту ЮАР пришлось позвонить Илону Маску в понедельник вечером. Миллиардер публично обвинил свое правительство после апартеида в расизме против белых, а теперь союзник Маска, президент США Дональд Трамп , заявил, что сократит финансирование этой страны более чем на 400 миллионов долларов.

В итоге Беджани Чауке, советник президента ЮАР Сирила Рамафосы, позвонил отцу Илона, Эрролу Маску, 78-летнему инженеру на пенсии, который живет в роскошной двухэтажной прибрежной вилле в двух часах езды от Кейптауна. И обратился за помощью.

"Меня спросили, могу ли я организовать короткую беседу между Рамафосой и Илоном вчера вечером… так я и сделал, а через несколько минут они поговорили", — рассказал Эррол Маск журналистам в своем доме в Лангебане, анклаве с преимущественно белым населением.

Сирил Рамафоса - президент ЮАР Фото: Getty

Он кратко продемонстрировал обмен сообщениями WhatsApp между собой и Чауке. Чауке не ответил на вопросы Reuters о своей роли в контакте с отцом Маска. Офис Рамафосы подтвердил телефонный разговор с Илоном Маском, родившимся в Южной Африке, в посте на платформе X, но без подробностей.

Представитель Рамафосы, с которым связались журналисты, отказался комментировать, как состоялся разговор с Илоном Маском или его содержание, заявив лишь: "Эррол Маск — частное лицо, его взгляды — это его личные взгляды".

Поводом для внезапного всплеска закулисной дипломатии послужил пост Трампа в воскресенье, в котором он заявил, не приведя никаких доказательств, что "Южная Африка конфискует земли", а потом добавив, что "с определенными классами людей обращаются очень плохо".

Он добавил, что в ответ он прекратит финансирование страны, что вызвало почти 2%-ное падение южноафриканского рэнда на ранних торгах в понедельник и падение акций и государственных облигаций. Стоимость страхования южноафриканского долга от дефолта выросла до самого высокого уровня с начала августа.

Трамп имел в виду законопроект, подписанный Рамафосой в прошлом месяце с целью устранения расового неравенства в сфере землевладения , которое сохраняется в Южной Африке с момента окончания апартеида 30 лет назад и является объектом публичной критики со стороны Илона Маска и многих белых фермеров.

Закон позволяет государству экспроприировать землю "в общественных интересах", в некоторых случаях без выплаты компенсации владельцу. Ранее Южная Африка поставила перед правительством цель передать 30% сельскохозяйственных угодий в руки африканцев, но эта цель неоднократно откладывалась. По данным правительственного исследования титулов собственности, по состоянию на 2018 год было передано только 8%.

Белые землевладельцы владеют тремя четвертями свободных сельскохозяйственных земель Южной Африки, по сравнению с 4% для черных землевладельцев, согласно последнему государственному аудиту. Чернокожие составляют около 80% от общей численности населения Южной Африки, в то время как около 8% являются белыми.

Рамафоса ответил на комментарии Трампа в понедельник, заявив, что правительство не занимается конфискацией земель. И отметил, что он с нетерпением ждет возможности пообщаться с Трампом, чтобы лучше понять политику, призванную обеспечить равный доступ населения к земле.

Нападки Трампа поддержал его сторонник Илон Маск, который в понедельник обратился к Рамафосе в посте на X, обвинив Южную Африку в "открыто расистских законах о собственности".

Эррол Маск со своими сыновьями Фото: Соцсети

Эррол Маск, инженер, работающий в сфере развития недвижимости и в американской спутниковой компании Starlink, принадлежащей его сыну, заявил, что Трамп поступил бы правильно, сократив финансирование Южной Африки.

Он сказал, что не знает, оказывал ли его сын влияние на Трампа по этому вопросу, но не считает это необходимым, поскольку, по его словам, Вашингтон был прав, внимательно изучая, как американское финансирование используется за рубежом.

"Илон указывал на вещи, связанные с Южной Африкой, но американцы сами по себе не глупы… Все хотят от них денег, вот в чем суть. Я хотел бы знать, почему американские налогоплательщики должны платить почти 500 миллионов долларов в год на лечение южноафриканских больных ВИЧ. Почему?" – говорил он.

Вашингтон выделил 440 миллионов долларов на помощь Южной Африке в 2023 году, из которых 315 миллионов долларов были направлены на борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Насильственные захваты ферм, принадлежащих белым, спровоцированные покойным президентом Зимбабве Робертом Мугабе в 2000-х годах, спровоцировали исход тысяч белых фермеров. Их отъезд был широко расценен как катастрофа для сельского хозяйства страны и экономики в целом.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск работает на администрацию, как "особый государственный служащий". Это должность, которая не предусматривает ни волонтерство, ни штатную занятость, а имеет свою специфику.