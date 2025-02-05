Сплеск закулісної дипломатії: батько Ілона Маска похвалився, що організував дзвінок сина президенту ПАР

Еррол Маск колись займався політикою, але тепер, схоже, став набагато впливовішим, завдяки близькості свого сина до президента США.

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Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, похвалився, що до нього тепер звертаються високопоставлені політики по допомогу. Маск-старший розповів, що радник президента ПАР Сиріла Рамафоси попросив його організувати дзвінок Ілону після того, як Трамп заявив, що скоротить фінансування Південної Африки. Про це пише Reuters.

Еррол Маск — батько Ілона Маска Фото: Getty Images

Президенту ПАР довелося зателефонувати Ілону Маску в понеділок увечері. Мільярдер публічно звинуватив свій уряд після апартеїду в расизмі проти білих, а тепер союзник Маска, президент США Дональд Трамп, заявив, що скоротить фінансування цієї країни більш ніж на 400 мільйонів доларів.

Зрештою Беджані Чауке, радник президента ПАР Сиріла Рамафоси, зателефонував батькові Ілона, Ерролу Маску, 78-річному інженеру на пенсії, який живе в розкішній двоповерховій прибережній віллі за дві години їзди від Кейптауна. І звернувся по допомогу.

"Мене запитали, чи можу я організувати коротку бесіду між Рамафосою та Ілоном учора ввечері... так я і зробив, а за кілька хвилин вони поговорили", — розповів Еррол Маск журналістам у своєму будинку в Лангебані, анклаві з переважно білим населенням.

Сиріл Рамафоса — президент ПАР Фото: Getty

Він коротко продемонстрував обмін повідомленнями WhatsApp між собою і Чауке. Чауке не відповів на запитання Reuters про свою роль у контакті з батьком Маска. Офіс Рамафоси підтвердив телефонну розмову з Ілоном Маском, який народився в Південній Африці, в пості на платформі X, але без подробиць.

Представник Рамафоси, з яким зв'язалися журналісти, відмовився коментувати, як відбулася розмова з Ілоном Маском або її зміст, заявивши лише: "Еррол Маск — приватна особа, його погляди — це його особисті погляди".

Приводом для раптового сплеску закулісної дипломатії став пост Трампа в неділю, в якому він заявив, не навівши жодних доказів, що "Південна Африка конфіскує землі", а потім додавши, що "з певними класами людей поводяться дуже погано".

Він додав, що у відповідь він припинить фінансування країни, що спричинило майже 2%-ве падіння південноафриканського ренду на ранніх торгах у понеділок і падіння акцій і державних облігацій. Вартість страхування південноафриканського боргу від дефолту зросла до найвищого рівня з початку серпня.

Трамп мав на увазі законопроєкт, підписаний Рамафосою минулого місяця з метою усунення расової нерівності у сфері землеволодіння, що зберігається в Південній Африці з моменту закінчення апартеїду 30 років тому і є об'єктом публічної критики з боку Ілона Маска і багатьох білих фермерів.

Закон дозволяє державі експропріювати землю "в суспільних інтересах", у деяких випадках без виплати компенсації власнику. Раніше Південна Африка поставила перед урядом мету передати 30% сільськогосподарських угідь у руки африканців, але ця мета неодноразово відкладалася. За даними урядового дослідження титулів власності, станом на 2018 рік було передано лише 8%.

Білі землевласники володіють трьома чвертями вільних сільськогосподарських земель Південної Африки, порівняно з 4% для чорних землевласників, згідно з останнім державним аудитом. Чорношкірі становлять близько 80% від загальної чисельності населення Південної Африки, в той час як близько 8% є білими.

Рамафоса відповів на коментарі Трампа в понеділок, заявивши, що уряд не займається конфіскацією земель. І зазначив, що він із нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з Трампом, щоб краще зрозуміти політику, покликану забезпечити рівний доступ населення до землі.

Нападки Трампа підтримав його прихильник Ілон Маск, який у понеділок звернувся до Рамафоси в пості на X, звинувативши Південну Африку у "відкрито расистських законах про власність".

Еррол Маск зі своїми синами Фото: Соцмережi

Еррол Маск, інженер, який працює у сфері розвитку нерухомості та в американській супутниковій компанії Starlink, що належить його синові, заявив, що Трамп вчинив би правильно, скоротивши фінансування Південної Африки.

Він сказав, що не знає, чи чинив його син вплив на Трампа з цього питання, але не вважає це за необхідне, оскільки, за його словами, Вашингтон мав рацію, уважно вивчаючи, як американське фінансування використовується за кордоном.

"Ілон вказував на речі, пов'язані з Південною Африкою, але американці самі по собі не дурні... Усі хочуть від них грошей, ось у чому суть. Я хотів би знати, чому американські платники податків повинні платити майже 500 мільйонів доларів на рік на лікування південноафриканських хворих на ВІЛ. Чому?" — говорив він.

Вашингтон виділив 440 мільйонів доларів на допомогу Південній Африці у 2023 році, з яких 315 мільйонів доларів було спрямовано на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

Насильницькі захоплення ферм, що належать білим, спровоковані покійним президентом Зімбабве Робертом Мугабе у 2000-х роках, спровокували виїзд тисяч білих фермерів. Їхній від'їзд був широко розцінений як катастрофа для сільського господарства країни та економіки загалом.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що соратник новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск працює на адміністрацію, як "особливий державний службовець". Це посада, яка не передбачає ні волонтерства, ні штатної зайнятості, а має свою специфіку.