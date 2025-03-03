РосСМИ показали модернизированную РСЗО "Ураган": что изменилось в системе (фото)

Одним из улучшений, повышающих ходовые характеристики системы, стала замена устаревшей платформы ЗиЛ-135. Также было установлено дополнительное бронирования и средства защиты экипажа.

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Российские государственные СМИ опубликовали кадры применения модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган" в боевых действиях. Согласно информации пропагандистов, 52-я артиллерийская бригада ВДВ развернула РСЗО 9К57 "Ураган" в приграничном районе Курска.

Комментируя кадры боевого применения артиллерийской системы обозреватели Defence Blog отметили, что ключевым элементом модернизации стало использование нового шасси БАЗ-69092 вместо устаревшей платформы ЗиЛ-135. Это решение позволило повысить мобильность и проходимость системы, а также увеличить грузоподъемность.

Еще одним важным изменением стало добавление бронирования и средств защиты экипажа. Усиленная защита кабины и пусковой установки направлена на снижение уязвимости перед ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые играют значительную роль в современных боевых действиях.

Российская РСЗО "Ураган"

Российская РСЗО "Ураган"

Также было отмечено, что РСЗО "Ураган", разработанная в конце 1970-х годов, остается одной из основных российских тяжелых ракетных артиллерийских платформ. Система ведет огонь 220-мм ракетами с фугасными, зажигательными и кассетными боеприпасами с дальностью поражения до 35 км

Технические характеристики РСЗО "Ураган"

Калибр: 220 мм

220 мм Количество направляющих: 16

16 Дальность стрельбы: до 35 км

до 35 км Типы боеприпасов: фугасные, зажигательные, кассетные

фугасные, зажигательные, кассетные Шасси: модернизированное БАЗ-69092

модернизированное БАЗ-69092 Скорость передвижения: до 70 км/ч

до 70 км/ч Время развертывания: около 3 минут

"Добавление средств борьбы с дронами свидетельствует об осознании растущей эффективности украинских БПЛА, которые несут многочисленные потери российской артиллерии и материально-технического обеспечения", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что российские военные установили самодельную реактивную систему залпового огня на базу колесного наземного дрона. По мнению экспертов, из-за ограничений в конструкции установка для ведения огня вынуждена максимально приближаться к позициям противника.