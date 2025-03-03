РосЗМІ показали модернізовану РСЗВ "Ураган": що змінилося в системі (фото)

Одним із поліпшень, що підвищують ходові характеристики системи, стала заміна застарілої платформи ЗіЛ-135. Також було встановлено додаткове бронювання та засоби захисту екіпажу.

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Російські державні ЗМІ опублікували кадри застосування модернізованої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган" у бойових діях. Згідно з інформацією пропагандистів, 52-а артилерійська бригада ВДВ розгорнула РСЗВ 9К57 "Ураган" у прикордонному районі Курська.

Коментуючи кадри бойового застосування артилерійської системи, оглядачі Defence Blog зазначили, що ключовим елементом модернізації стало використання нового шасі БАЗ-69092 замість застарілої платформи ЗіЛ-135. Це рішення дало змогу підвищити мобільність і прохідність системи, а також збільшити вантажопідйомність.

Ще однією важливою зміною стало додавання бронювання та засобів захисту екіпажу. Посилений захист кабіни та пускової установки спрямований на зниження вразливості перед ударами безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які відіграють значну роль у сучасних бойових діях.

Російська РСЗВ "Ураган"

Російська РСЗВ "Ураган"

Також було зазначено, що РСЗВ "Ураган", розроблена наприкінці 1970-х років, залишається однією з основних російських важких ракетних артилерійських платформ. Система веде вогонь 220-мм ракетами з фугасними, запальними та касетними боєприпасами з дальністю ураження до 35 км.

Технічні характеристики РСЗВ "Ураган"

Калібр: 220 мм

220 мм Кількість напрямних: 16

16 Дальність стрільби: до 35 км

до 35 км Типи боєприпасів: фугасні, запальні, касетні

фугасні, запальні, касетні Шасі: модернізоване БАЗ-69092

модернізоване БАЗ-69092 Швидкість пересування: до 70 км/год

до 70 км/год Час розгортання: близько 3 хвилин

"Додавання засобів боротьби з дронами свідчить про усвідомлення зростаючої ефективності українських БПЛА, які завдають численних втрат російській артилерії та матеріально-технічному забезпеченню", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що російські військові встановили саморобну реактивну систему залпового вогню на базу колісного наземного дрона. На думку експертів, через обмеження в конструкції установка для ведення вогню змушена максимально наближатися до позицій противника.