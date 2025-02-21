Окупанти встановили на наземний дрон систему залпового вогню: відео бойового застосування

Експерти зазначили, що установка для ведення вогню змушена максимально наближатися до позицій противника. Крім того, платформа, ймовірно, не має оптичних систем наведення.

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Російські військові встановили саморобну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) на базу колісного наземного дрона. Відповідне відео з'явилося 19 лютого в одному з російських Telegram-каналів.

На відеозаписі зображений чотириколісний наземний дрон, оснащений нерухомою пусковою установкою з шістьма напрямними для реактивних снарядів. Аналізуючи бойовий епізод, аналітики "Мілітарного" зазначили, що за конструкцією цей безпілотник змушений максимально наближатися до ворожих позицій для ведення вогню. При цьому перед виїздом на вогневу позицію оператор має вручну задавати кут нахилу напрямних.

Ще одна деталь — на корпусі саморобного пристрою помітна щогла, яка, імовірно, служить антеною, проте видимих оптичних систем наведення не видно. Це означає, що коригування вогню, найімовірніше, здійснюється за допомогою розвідувального дрона.

"Якщо на дроні і встановлено камеру, то її розташування занадто низьке для ефективного візуального контролю результатів обстрілу і наведення", — стверджують оглядачі.

Тип застосовуваних боєприпасів також залишається невідомим. Можливо, використовуються саморобні снаряди або модифіковані елементи інженерних боєприпасів, наприклад, зі складу системи дистанційного мінування ЗРП-2 "Тропа".

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ЗСУ знищили рідкісну російську систему дистанційного мінування, — оглядач (фото)

Оглядачі нагадали, що це не перший випадок застосування наземних безпілотних платформ російськими військовими. У квітні 2024 року повідомлялося, що дрон Сил оборони знищив російську наземну гусеничну платформу із системою дистанційного мінування. Це підтверджує тенденцію до активного використання безпілотних наземних засобів у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що український стартап Frontline оголосив про запуск серійного виробництва роботизованої турелі "Буря", призначеної для дистанційного керування 40-мм автоматичним гранатометом Mk 19. Перші системи вже надійшли в підрозділи ЗСУ.