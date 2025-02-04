В Україні запустили серійне виробництво роботизованої турелі "Буря" (відео)

Розробники зазначають, що турель для дистанційного керування гранатометом Mk 19 постійно модернізується з урахуванням досвіду експлуатації в бойових умовах і відгуків бійців.

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Український стартап Frontline оголосив про запуск серійного виробництва роботизованої турелі "Буря", призначеної для дистанційного керування 40-мм автоматичним гранатометом Mk 19. Як повідомили "Мілітарному" представники компанії, перші системи вже надійшли до підрозділів Збройних сил України, включно з батальйоном "Вовки Да Вінчі", 3-ою окремою штурмовою бригадою і 101-ою бригадою охорони Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що виробництво "Бурі" повністю забезпечено замовленнями щонайменше до кінця першого кварталу 2025 року. При цьому фінансування закупівель здійснюється за рахунок коштів, що виділяються Кабінетом Міністрів України на придбання безпілотних і роботизованих систем.

Зі свого боку компанія Frontline заявила про намір розширити потужності, щоб задовольнити зростаючий попит на дистанційно керовані бойові системи. Розробники зазначають, що турель постійно модернізується, враховуючи досвід експлуатації в бойових умовах та відгуки військовослужбовців. Так, у перспективі інтеграція системи наведення з даними розвідувальних БПЛА для передачі координат у режимі реального часу.

Технічні характеристики турелі "Буря"

Боєкомплект — від 32 до 64 гранат.

Вага системи — 47 кг.

Режими стрільби — одиночні, черга, програмована черга.

Роботизована система також має:

Дистанційне керування, що дає змогу оператору наводити і вести вогонь на відстані 50-100 м.

Цифрову систему управління, яка дозволяє здійснювати наведення через програму з балістичним калькулятором.

Систему гасіння віддачі, що підвищує купчастість стрільби.

Перемикання між стаціонарним і гіростабілізованим режимами.

Раніше повідомлялося, що в Україні об'єднали гранатометну турель "Буря" компанії Frontline і наземну платформу "Терміт" від компанії Tencore в єдину бойову систему. Це рішення дасть змогу українським військовим дистанційно вести вогонь із гранатомета Mk 19.